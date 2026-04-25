Tramos y horarios de la segunda etapa del Rally Islas Canarias

El Rally Islas Canarias ha superado su primera etapa con éxito y se encamina a un sábado que supone la jornada más larga

El Rally Islas Canarias ha superado su primera etapa con éxito y se encamina a un sábado que supone la jornada más larga de la prueba española. Con un total de 112,22 km cronometrados, las tripulaciones del WRC tendrán que hacer frente a un itinerario con tres especiales a doble pasada. Además, repitiendo la fórmula de bucle matinal y bucle vespertino.

La acción ha comenzado en el primer paso por Maspalomas (13,47km), para continuar con las pasadas a Arucas – Figar – Teror (13,74km) y Moya – Gáldar (28,9km), siendo la especial más larga del rally la encargada de cerrar el bucle. Por la tarde, el orden volverá a repetirse de forma idéntica, cerrándose la jornada a media tarde.

Imagen cedida.

Realización dinámica

Además, RTVC asume, un año más, la realización de la señal internacional que Rally TV distribuirá en todo el mundo de la súper especial de Las Palmas de Gran Canaria, reforzando su apuesta por acercar este evento histórico a toda la audiencia. Un dispositivo con diez cámaras y dos drones, uno de ellos FPV, que permitirá ofrecer una realización dinámica y detallada de la prueba, tanto para la audiencia local como para su difusión internacional.

Con este operativo, Televisión Canaria refuerza su capacidad para liderar la cobertura de grandes eventos deportivos desde Canarias hacia el mundo, acercando a la audiencia una cita histórica del motor en su 50 edición.

La cadena pone en valor un evento que trasciende lo deportivo y forma parte de la historia compartida de Canarias, garantizando su difusión a todos los hogares y proyectando la identidad del Archipiélago en el panorama internacional.