El estreno, tras su presentación este miércoles 10 de junio, a las 10.30 horas, en la Casa de la Iglesia, en Las Palmas de Gran Canaria, se emitirá a las 22.30 horas en Televisión Canaria

Televisión Canaria y la productora La Huella Canaria presentan el documental ‘La llegada del papa’, un trabajo audiovisual que explica las claves para entender la importancia de la históricavisita a Canarias del Papa León XIV, en un acto que tendrá lugar este miércoles 10 de junio, a las 10.30 horas, en la Casa de la Iglesia, en Las Palmas de Gran Canaria.

Producido por La Huella Canaria, en colaboración con el ente público, el documental será emitido en Televisión Canaria este mismo miércoles 10 de junio en horario de prime time, a las 22:30 horas, y también estará disponible en formato de tres capítulos en Canarias Play.

El acto de presentación contará con la participación de José Mazuelos, obispo de la Diócesis de Canarias; Eloy Santiago, obispo de la Diócesis Nivariense; César Toledo, administrador general de RTVC; Marta Cairós, directora de Servicios Informativos de Televisión Canaria; Edu Viera, codirector del documental; Kalili Soukouna, superviviente de la ruta canaria de migración; Sofía Hernández, jefa del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo en Las Palmas de Gran Canaria; y Calixto Herrera, psicopedagogo y Medalla de Oro de Canarias 2025, quien pone voz en off en el proyecto. La presentación será conducida por la periodista Fátima Plata.

Un viaje por las emociones que genera la ruta canaria de la migración

El documental ‘La llegada del papa’, que ha requerido de grabaciones en Madrid y Roma, además de Canarias, se concibe como un viaje por las emociones que llevaron primero al papa Francisco y luego al papa León XIV a poner sus miradas en el Atlántico.

El equipo de La Huella Canaria que ha participado en esta producción cuenta con Sergio Rodríguez como productor ejecutivo, Edu Viera y Cristian Olivares como directores y guionistas, Emily Gutiérrez como subdirectora, Gloria Valderrama como jefa de Producción, Paloma Armas como responsable de Administración, Tamara Carreño y Echedey Mejías como realizadores y Gabi López en la edición. El apartado de imagen corre a cargo de Anyelo Pérez, Juan Paytubí, Carlos Pérez, Alexis Ojeda y Curro Ruiz. Además, Carlos Díaz-Recio ha sido el fotógrafo encargado de retratar la imagen del cartel oficial.

Con imágenes inéditas y testimonios conmovedores se relata la magnitud de un acontecimiento histórico, haciendo especial hincapié en el motivo por el que se produce, que no es otro que la sensibilidad de la Santa Sede hacia el proceso migratorio que atraviesa Canarias, una de las rutas más mortíferas del mundo.

El resultado es una pieza de alto interés para el espectador, que cumple con el compromiso de servicio público de la cadena autonómica.