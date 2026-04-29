Los médicos protestan, al Servicio Canario de la Salud, una hoja de ruta clara y anuncian nuevas jornadas de huelga

Más de 200 médicos se han manifestado este miércoles en Las Palmas de Gran Canaria para reclamar la creación de un estatuto marco propio y exigir al Ministerio de Sanidad mejoras en sus condiciones laborales.

Además, la protesta, convocada a nivel nacional, también ha tenido seguimiento en otras islas del archipiélago, en un contexto de creciente tensión con la administración sanitaria.

El presidente del Sindicato Médico Canario, Eric Álvarez, ha señalado que el colectivo no puede seguir esperando indefinidamente una respuesta a sus demandas y ha insistido en la necesidad de establecer un marco de negociación específico para los facultativos.

Más de 200 médicos protestan y reclaman un estatuto propio al Ministerio de Sanidad. RTVC

Nuevas jornadas de huelga

Por su parte, desde el sindicato se ha recordado que los médicos representan una minoría dentro del sistema sanitario, lo que dificulta la defensa de sus intereses en las actuales estructuras de negociación.

Además, los profesionales también han anunciado nuevas jornadas de huelga contra el Servicio Canario de la Salud, mientras reclaman una hoja de ruta concreta con medidas que atiendan sus reivindicaciones.

Para finalizar, durante la marcha, los participantes han denunciado la falta de médicos, el aumento de las listas de espera y las condiciones laborales, defendiendo la necesidad de reforzar la sanidad pública.