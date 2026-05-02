El Encuentro de los Mares reunirá a expertos de diez países del 3 al 6 de mayo y arrancará en Garachico con una jornada gastronómica popular

Arranca en Tenerife el VIII Encuentro de los Mares con referentes internacionales de la ciencia, la cocina y la pesca. Cabildo de Tenerife

El Encuentro de los Mares celebra desde este domingo su octava edición en Tenerife, donde reunirá a científicos, cocineros, pescadores e instituciones para situar al océano en el centro del debate público.

Bajo el lema ‘Capital Natural Azul’, el encuentro se desarrollará por primera vez en el norte de la isla y comenzará con una jornada abierta al público en Garachico.

El programa contará con la participación de ponentes de diez países y abordará cuestiones como la sostenibilidad marina, el papel de la pesca en la economía o la relación entre océano y gastronomía.

Degustaciones abiertas al público

Además, el evento reconocerá con el Premio Sartún a Theresa Zabell, doble campeona olímpica y referente en la defensa del medio marino a través de su labor en educación ambiental.

Promovido por el Cabildo de Tenerife, el encuentro combinará ponencias científicas y mesas gastronómicas, además de rendir homenaje al fotógrafo submarino Sergio Hanquet.

La cita arrancará con una jornada gastronómica en la Plaza de la Libertad de Garachico, con degustaciones abiertas al público, antes de dar paso a varias sesiones centradas en el futuro del mar y su impacto en la sociedad.