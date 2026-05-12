El periodista grancanario, Miguel Moreno, denuncia torturas psicológicas y asegura que él y sus compañeros fueron utilizados como “rehenes políticos”

Lo que comenzó como una expedición para buscar barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial terminó convirtiéndose en una experiencia que cambió para siempre la vida de Miguel Moreno.

Al periodista grancanario lo detuvieron en junio de 2025 por la Armada Bolivariana mientras trabajaba a bordo del buque N35 y permaneció 209 días encarcelado en Venezuela acusado de terrorismo y atentado contra la soberanía del país.

Moreno asegura que durante su estancia en el penal de máxima seguridad de El Rodeo sufrió condiciones extremas marcadas por la falta de higiene, la mala alimentación y las torturas psicológicas.

El canario Miguel Moreno relata los 209 días de cautiverio que vivió en Venezuela. RTVC

Ambiente de desesperación

“Nuestra detención fue un secuestro”, afirma el canario, que describe celdas diminutas, golpes durante los traslados y un ambiente de desesperación en el que muchos presos intentaron quitarse la vida.

Al periodista lo liberaron el pasado 8 de enero junto a otros ciudadanos españoles y trasladado a la Embajada de España en Caracas antes de regresar a Canarias.

Cuatro meses después de recuperar la libertad, Moreno pide que no se olvide a quienes siguen encarcelados en Venezuela y advierte de las secuelas psicológicas que todavía arrastran muchos de sus compañeros tras el cautiverio.