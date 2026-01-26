Un joven jugador sufrió una agresión que le fracturó la nariz y heridas en la ceja durante un partido de fútbol; el presunto agresor fue identificado en menos de 48 horas

La Guardia Civil esclarece una agresión tras un partido de fútbol en Ingenio. Guardia Civil

La Guardia Civil de Agüimes ha esclarecido un delito de lesiones ocurrido tras un encuentro deportivo en la localidad de Ingenio, dando como resultado la investigación de un joven por su presunta implicación en la agresión. La víctima, jugador del equipo contrario, sufrió una fractura de la nariz y varias heridas en la ceja que requirieron puntos de sutura.

Los hechos se produjeron la medianoche del 18 de enero de 2026, cuando la víctima abandonaba las instalaciones deportivas tras disputar un partido. Según la denuncia, el agresor, sin mediar palabra, le propinó un puñetazo en el rostro, causando lesiones físicas que precisaron atención médica.

Además, la investigación, que concluyó en menos de 48 horas, se centró en la toma de declaraciones y la reconstrucción de los incidentes ocurridos dentro del terreno de juego. La coordinación entre el Puesto de Vecindario y el de Agüimes permitió cruzar los datos de los jugadores inscritos en el acta del partido y localizar a un testigo presencial que confirmó la autoría del ataque.

Lesiones físicas permanentes

La Guardia Civil subraya que la violencia en el deporte no solo quiebra los valores de la competición, sino que puede derivar en lesiones físicas permanentes y secuelas psicológicas para los jóvenes deportistas.

Desde el punto de vista deportivo, el agresor podría enfrentarse a sanciones administrativas, incluyendo la suspensión de su licencia federativa, de manera independiente de la vía penal. Las diligencias instruidas se remitieron al Juzgado de Instrucción de Guardia de Telde.