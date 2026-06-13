El jugador de la Unión Deportiva Las Palmas comparte una profunda reflexión donde asegura haber entregado todo por el equipo

Jesé Rodríguez, delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, publicó este sábado un misterioso texto en sus redes sociales. El futbolista canario valoró el curso liguero justo después de que el conjunto amarillo perdiera la oportunidad de ascender a Primera División.

El delantero de la Unión Deportiva Las Palmas Jesé Rodríguez comenta en rueda de prensa el partido que su equipo disputa este fin de semana contra el Real Zaragoza, en la jornada 20 de LaLiga Hypermotion. EFE/Quique Curbelo

El atacante del equipo grancanario analizó el cierre de una campaña que califica como muy intensa. Jesé admitió el dolor que sufre la plantilla por quedarse a las puertas del ansiado objetivo del ascenso. Sin embargo, el jugador destacó el tremendo esfuerzo y el compromiso de sus compañeros en cada entrenamiento.

El futbolista isleño afirmó que el vestuario mantuvo la unión y la entrega absoluta hasta el último enfrentamiento. Por esta razón, el delantero siente un gran orgullo por el trabajo diario de todo el bloque. Él prefiere quedarse con la tranquilidad de saber que el grupo humano no se guardó nada.

La plantilla amarilla completó un trayecto exigente lleno de sacrificios colectivos que marcaron el rumbo del año. El ariete valoró estas experiencias como aprendizajes fundamentales para el futuro de las carreras de los futbolistas. Según sus palabras, las personas del club hacen que todo este largo proceso merezca la pena.

Rendimiento personal y agradecimientos

En el plano individual, el futbolista canario aseguró que se vació por completo en cada cita deportiva. El jugador intentó ofrecer su mejor versión siempre que el cuerpo técnico requirió sus servicios en el campo. De este modo, Jesé confirmó que mantiene la conciencia muy tranquila por su dedicación total.

El delantero aprovechó la repercusión de su perfil para mostrar su gratitud hacia los empleados de la entidad. El deportista dedicó palabras de afecto a sus compañeros de vestuario y a los preparadores físicos. Además, el atacante agradeció la confianza que el presidente del club depositó en su figura.

La afición de la Unión Deportiva Las Palmas también recibió un reconocimiento muy especial por parte del delantero. Jesé elogió el apoyo incondicional de los seguidores amarillos en los momentos más complicados de la competición. Para el jugador, la fe de la grada resultó un elemento fundamental.

Un cierre de etapa con futuro incierto

El misterioso mensaje concluye con una reflexión sobre el final de este ciclo en la competición liguera. El futbolista amarillo dejó en el aire los siguientes pasos que dará en su carrera profesional. El ariete insistió en que solo el tiempo desvelará el futuro.

A pesar de las dudas sobre su continuidad, el jugador prometió guardar un respeto eterno por la camiseta. Jesé finalizó su comunicado con una reivindicación muy clara de su identidad y del orgullo por su tierra. El delantero firmó el texto recordando su profundo amor por el archipiélago.