El Pacto Local por el Empleo está concebido como un marco de compromiso abierto a todas las entidades de la ciudad que trabajan directa o indirectamente en la mejora del empleo

La Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife trabaja en la definición de la estrategia de empleo de la capital de la mano de 28 entidades y agentes locales con los que ha mantenido diferentes encuentros.

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Archivo RTVC.

En ellos se ha profundizado en las necesidades detectadas, se han identificado posibles líneas de actuación y se han recogido aportaciones para la construcción de una hoja de ruta compartida, detalla en un comunicado la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, apunta que la futura estrategia se estructurará en torno a dos grandes pilares: el Pacto Local por el Empleo y el Plan de Empleo.

Desarrollo económico local

El Pacto Local por el Empleo está concebido como un marco de compromiso abierto a todas las entidades de la ciudad que trabajan directa o indirectamente en la mejora del empleo, la empleabilidad, la cualificación profesional y el desarrollo económico local.

El mismo se sustentará en un manifiesto que recogerá los principales problemas y retos de Santa Cruz en materia de empleo.

Plan de empleo

Mientras que el Plan de Empleo incorporará la hoja de ruta para los próximos años y contará las líneas de actuación y proyectos que permitirán desplegar las prioridades identificadas en el actual proceso de diagnóstico.

En las próximas semanas está previsto celebrar nuevas sesiones de trabajo vinculadas a otros ámbitos estratégicos, como el emprendimiento, el sector audiovisual, el comercio y la hostelería, así como una sesión específica en el Distrito de Anaga.

El próximo 30 de junio se celebrará el Foro Estratégico de Empleo de Santa Cruz, el cual permitirá dar a conocer los avances de la estrategia, validar los trabajos desarrollados hasta el momento y empezar a organizar la futura arquitectura de gobernanza que deberá facilitar su despliegue.