El Ayuntamiento activa un contrato de emergencia para asegurar el acceso a la playa por riesgo de desprendimientos

El Ayuntamiento de Santa Cruz cerró temporalmente este miércoles la playa de Las Gaviotas en Tenerife. La Policía Local desalojó la zona de manera inmediata tras detectarse inestabilidad en el talud de la carretera. El consistorio busca garantizar la seguridad ciudadana y reparar los daños con la máxima celeridad.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife procedió al desalojo y cierre preventivo de la playa de Las Gaviotas. La medida responde a criterios técnicos de seguridad para proteger a todos los usuarios de la zona costera.

Desalojo inmediato en la costa

La Policía Local inició el desalojo de los bañistas que disfrutaban de la playa en ese momento. Los agentes actuaron con rapidez tras recibir los informes sobre el peligro existente en el entorno. Las autoridades mantendrán el cierre hasta que los técnicos garanticen la estabilidad de la zona.

Por su parte, el alcalde capitalino, José Manuel Bermúdez, subrayó que la seguridad es una prioridad absoluta. El regidor capitalino defendió la decisión como una medida preventiva, responsable y totalmente necesaria. Además, el mandatario afirmó que los protocolos municipales se activaron en cuanto detectaron el riesgo.

La inestabilidad afecta principalmente al talud ubicado junto a la carretera de acceso, a la altura de Playa Chica. Los operarios temen que caigan piedras sobre la calzada y pongan en peligro a los vehículos. Por este motivo, el paso hacia la costa permanece totalmente restringido.

Santa Cruz de Tenerife cierra temporalmente la playa de Las Gaviotas / Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Obras de emergencia en el talud

El concejal de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, explicó los detalles técnicos de la situación detectada. Los especialistas locales hallaron indicios claros de deterioro en la montaña próxima a la vía. Debido a esto, el municipio tramitará un contrato de emergencia de forma inmediata.

Esta adjudicación urgente permitirá ejecutar las obras imprescindibles para asegurar la zona de paso. Los operarios trabajarán con la mayor celeridad posible para restablecer la normalidad en el litoral. El Ayuntamiento informará de manera puntual sobre la evolución de estos trabajos.

La playa reabrirá sus puertas cuando concluyan las obras y los informes técnicos resulten favorables. Las Gaviotas debe reunir todas las condiciones de seguridad necesarias para recibir visitantes otra vez.