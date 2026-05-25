El Rocasa Gran Canaria firma un gran partido para superar al Costa del Sol Málaga y se enfrentará con el Super Amara Bera Bera en la gran final por el título

El Rocasa Gran Canaria supera al Costa del Sol Málaga / Rocasa Gran Canaria

Este domingo, el Rocasa Gran Canaria superó en el partido de vuelta de semifinales de playoff al Costa del Sol Málaga por un claro 21-18. Las grancanarias completaron un enorme partido para vencer a las andaluzas y acceder, por primera vez desde que en 2023 se instauró el formato de playoff, a la final por el título.

Primera mitad muy igualada

Arrancó eléctrico el partido en el Antonio Moreno, con el Rocasa buscando finalizar rápido los ataques. Eso condenó a las locales a algunos fallos que ante el mayor acierto en ataque del Málaga y las buenas paradas de las porteras visitantes vieron como el marcador se iba hasta el 2-5.

Pero se activó rápido la defensa local, que consiguió dejar casi 10 minutos al Costa del Sol Málaga sin anotar. Los goles de Linnea Sundholm y Almudena Rodríguez llevaron el encuentro hasta el 5-5. Y es que si la defensa local se había activado, por el bando visitante una imperial Alice Fernandes en la portería evitó una sangría mayor en su equipo.

En el ecuador de la primera parte el Rocasa tomó la primera ventaja del partido (7-6), que llegó incluso a obtener una ventaja de dos goles (9-7). Pero las locales no consiguieron romper el partido. Tanto Lulu Guerra en una portería como Alice Fernandes en la otra se lucieron en el primer acto que se cerró con un marcador de 11-10 favorable al Rocasa.

Rocasa entra por la puerta grande a la final

Volvió del vestuario el Rocasa con un colchón de 5 goles (4 de la ida más la ventaja mínima de la primera parte) con el que debía jugar en la segunda mitad. Larissa Da Silva y Almudena Rodríguez comandaban los primeros ataques del Rocasa, aunque fue el conjunto malagueño quien estuvo más acertado para poner el 11-12 en el marcador.

No consiguió el Rocasa Gran Canaria anotar, y fue viendo como el Málaga se iba comiendo la diferencia en la eliminatoria. Con el 11-14 en el luminoso tras 11 minutos consumidos de segunda mitad, Dejan Ojeda pidió tiempo muerto para recolocar a sus jugadoras y cortar la sangría.

Y le sirvió el parón al Rocasa, que con los goles de Eider Poles y María Zaldua y gracias también a su mejoría defensiva consiguió empatar (15-15) cuando restaban 12 minutos de contienda. A partir de ese momento, el Rocasa tomó la iniciativa del partido, divisando ya la final de la Liga Guerreras Iberdrolas.

Las de Dejan Ojeda alargaban los ataques, buscando las mejores opciones, pero también dejando correr el tiempo ante un Málaga al que se le alejaba la remontada y buscaba ya ataques rápidos a la desesperada. Pero una imperial Lulu Guerra evitó una reacción mayor del cuadro visitante, mientras que María Correia, Almudena Rodríguez o Martina Lang se sumaban a la fiesta ofensiva para vivir el tramo final de partido con cierta tranquilidad.

Con una mínima ventaja de 19-18 afrontó el equipo de Telde los últimos 5 minutos de partido, Eider Poles anotó desde los 7 metros para poner el 20-18 y la repleta grada del Antonio Moreno, que había apretado al unísono durante el partido comenzó a celebrar que sus jugadoras pisaban la gran final de la Liga Guerreras Iberdrola.

El Rocasa cerró el partido con un 21-18 para entrar por la puerta grande en la final del playoff por el título de la Liga Guerreras Iberdrola. Se trata de la primera vez que el equipo canario accede a esta final, desde que se instauró este formato de competición en la temporada 2022/2023.

Enfrente espera el Bera-Bera en una final de altos vuelos y en la que el equipo canario buscará reeditar el título de 2019.