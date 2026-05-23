El Pabellón Antonio Moreno decidirá el pulso por la final entre el Rocasa Gran Canaria y el Costa del Sol Málaga

Rocasa Gran Canaria y Costa del Sol Málaga se juegan llegar a la final de la Liga Guerreras Iberdrola / Rocasa Gran Canaria

El Rocasa Gran Canaria afronta, este domingo, un partido histórico que le podría devolver, siete años después, a la pelea por el título de la Liga Guerreras Iberdrola.

El conjunto teldense recibirá al Costa del Sol Málaga en el Antonio Moreno de Telde en el encuentro de vuelta de las semifinales del play off por el título, con una renta favorable de cuatro goles tras el triunfo conseguido en la ida en Carranque (23-27).

El equipo dirigido por Dejan Ojeda dio un golpe de autoridad en Málaga gracias a un ejercicio de madurez competitiva, fortaleza defensiva y personalidad en una de las pistas más exigentes del balonmano nacional.

Una destacada victoria que permite a las grancanarias disputar el segundo round con ventaja, aunque conscientes de que todavía quedan 60 minutos de máxima exigencia para alcanzar la gran final.

El pabellón de Las Remudas volverá a convertirse en el gran aliado del Rocasa en una cita marcada en rojo para la afición teldense y que contará con la novedad en la convocatoria de la joven pivote de 20 años, Aruma Munguía.

A un paso de la final

Para Dejan Ojeda, máximo responsible técnico del Rocasa, llegar a la final sería “un pequeño premio a todo el esfuerzo y el trabajo de las jugadoras, del cuerpo técnico, del club y de nuestra afición, pero tenemos que hacer otros buenos sesenta minutos y salir a ganar el partido, ese es el objetivo“, destacó, antes de recordar que “sería algo histórico meternos en la final, porque en las cuatro ediciones que llevamos de playoff no lo hemos conseguido. Sería un antes y un después y, sobre todo, muy importante de cara a la próxima temporada”.

Sobre el papel de la afición teldense, dijo que “son un factor clave, diferencial, un aliciente increíble y que nos hace dar el ciento vente por ciento. Nuestra gente siempre nos anima, nos apoya y nos alienta, incluso en los peores momentos de cada partido, y esta temporada también es de la afición”.

El club espera una gran entrada para empujar a un equipo que vuelve a situarse entre los mejores del balonmano español y que quiere prolongar su gran temporada escalando un peldaño más en su objetivo de llegar a la cima siete temporadas después de su primer y único título de Liga.

El Costa del Sol, con la obligación de remontar

Enfrente estará un Costa del Sol Málaga obligado a remontar la eliminatoria y que ya ha demostrado durante toda la campaña su capacidad competitiva y su experiencia en este tipo de encuentros.

El cuadro malagueño alcanzó las semifinales tras superar una eliminatoria muy exigente ante el Beti-Onak. Después de caer por dos goles en el encuentro de ida (24-22), disputado en tierras navarras, el conjunto andaluz logró darle la vuelta a la serie ante su afición con una sufrida victoria por 23-20 que le permitió citarse con el Rocasa Gran Canaria en la penúltima ronda por el título liguero.

Esta temporada, además, el cuadro malagueño quedó fuera de la EHF European Cup y no consiguió clasificarse para la fase final de la Copa de la Reina.

El técnico andaluz, Suso Gallardo, destacó la dificultad que encierra el objetivo de remontar los cuatro goles de desventaja, pero advirtió, al mismo tiempo, de que no van a arrojar la toalla y se emplearán al máximo para lograr la hazaña.

El Málaga afronta la eliminatoria con varias ausencias importantes y de larga duración, entre ellas las de Bárbara Vela, Maider Barros, Sole López, Nayra Solís y Nicxon Clabel.

Primeras finalistas en juego esta noche

Esta misma noche se conocerá el primer equipo en clasificarse para la final, ya que el Súper Amara Bera Bera recibirá en el pabellón municipal José Antonio Gasca al Conservas Orbe Zendal BM Porriño con una renta de cuatro dianas, tras ganar en Pontevedra en la ida (28-32).

El partido de vuelta de las semifinales de la Liga Guerreras Iberdrola medirá al Rocasa Gran Canaria y al Costa del Sol Málaga en el pabellón insular Antonio Moreno de Telde este domingo, 24 de mayo, a las 12 horas con el arbitraje de Raúl Oyarzun Aylagas y Aritz Zaragueta Ruiz.