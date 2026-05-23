Tamara Raya ha comunicado su intención este sábado durante la reunión del comité insular del PSOE tinerfeño

La secretaria insular del PSOE tinerfeño, Tamara Raya, ha anunciado este sábado su intención de concurrir a la Presidencia del Cabildo de Tenerife para generar un cambio «real» ya que, ha afirmado, la isla ha llegado al punto «de colapso» con CC y PP, que «destruyen lo que forma parte de nuestra identidad».

Imagen RTVC.

Tamara Raya ha comunicado su intención este sábado durante la reunión del comité insular del PSOE tinerfeño, que la dirigente socialista ha calificado de «muy importante» porque, a un año de las elecciones locales, el partido está trabajando ya en un proyecto ante los tiempos «convulsos y complejos» que atraviesa la isla.

Prioridad real

En declaraciones a los medios de comunicación Tamara Raya ha afirmado que Tenerife ha llegado a «un punto de colapso» y necesita un cambio real con personas que crean que es posible una isla mejor en la que la prioridad real sean las cuestiones que preocupan al conjunto de la ciudadanía.

Al respecto, se ha referido la dirigente socialista a la vivienda, los problemas de movilidad tanto en el norte como en el sur, las infraestructuras sanitarias, el tratamiento de las aguas y las playas y los espacios naturales.

Declaraciones de Raya

«Tenemos un proyecto justamente para resolver ese tipo de asuntos, lo que no ha sucedido en estos casi cuatro años de mandato en el Cabildo de Tenerife, que han abogado precisamente por hacer todo lo contrario, por destruir aquello que forman parte de nuestra identidad como canarios y como tinerfeños y un ejemplo muy claro es lo que está sucediendo en Anaga y en el Parque Nacional del Teide», ha señalado Raya.

La dirigente socialista ha mostrado su convicción de que los ciudadanos de la isla «nos merecemos algo mejor y yo quiero dar un paso al frente comprometiéndome a poner el foco precisamente en buscar medidas que reviertan lo que estamos viviendo en estos últimos años, y además lo hago con ganas, con ilusión».

Ha afirmado también que en esta labor le acompañará «el mejor equipo de personas desde el sentimiento, porque ser socialista también es un sentimiento y nuestra misión es trabajar para que esta sociedad tenga un futuro mucho mejor del que tiene ahora mismo».