Durante el juicio la Fiscalía anunció que denunciará por falso testimonio a dos testigos y mantuvo su petición de siete años y medio de cárcel

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a tres años y dos meses de cárcel al dueño de un bar del centro de La Laguna. En este lugar, se intervinieron en mayo de 2025 dos básculas. Así como, una bolsa que contenía 11,5 gramos que resultó ser cocaína con un 82% de pureza.

Imagen archivo RTVC.

También había nueve pastillas como los mismos efectos que el viagra. Además, de 265 gramos de una sustancia que se usa para cortar la droga. También, seis gramos de hachís y bolsas recortadas e hilo cuyo color coincidía con la que llevaba uno de los clientes, y que se suele usar como envoltorio.

Sustancias intervenidas

La Audiencia le ha impuesto además una multa de 500 euros dado que el valor de las sustancias intervenidas hubiese alcanzado casi 700 euros. Sin embargo, ha tenido en cuenta su toxicomanía como atenuante.

Los efectivos que intervinieron aquel 4 de mayo a las 00:30 horas declararon en el juicio que tras recibir informaciones y encontrar droga en poder de las personas que salían del local, decidieron entrar en el mismo y lo registraron, encontrando las sustancias y los efectos sobre la mesa de una pequeña cocina interior.

Gramos de cocaína

La Sala no alberga dudas sobre la veracidad del testimonio de los policías, quienes contaron que en el interior del bar había dos clientes y que cuando entraron el acusado intentó entrar en la cocina para eliminar las pruebas pero fue interceptado.

Aunque los casi 11 gramos de cocaína encontrados no superan los que se permiten para consumo propio, se tomó en cuenta que las sustancias estaban en un establecimiento abierto al público, que los efectos hallados se relacionan con la venta de drogas y que los clientes tuvieran pastillas y cocaína como la hallada.

La defensa del acusado se refirió a la existencia de cámaras de seguridad insinuando que esas grabaciones tendrían que haber registrado al menos la venta de cocaína al cliente que tenía la papelina en el bolsillo pero el acusado le dijo a los policías que no funcionaban y de hecho nunca fueron aportadas las imágenes.

Falso testimonio

Durante el juicio la Fiscalía anunció que denunciará por falso testimonio a dos testigos que declararon a favor del procesado y mantuvo su petición de siete años y medio de prisión.

A uno de ellos se le intervino una bolsa con cocaína y al otro una pastilla de un genérico del viagra pero negaron que el procesado se las hubiese vendido y dieron diversas versiones de por qué estaban en el local la medianoche de aquel día sin consumir bebida alguna.

Gramos diarios

El encausado aseguró que parte de la sustancia encontrada en su poder no era cocaína sino la que se aplica para eliminar a las hormigas y que el resto era para consumir esa semana dado que es adicto desde los 18 años, por lo que está en tratamiento y de hecho abandonó la heroína por su cuenta.

La defensa pidió la absolución o que como mucho se aplique la atenuante de adicción hasta el punto de que en aquellos momentos consumía unos tres gramos diarios, de manera que la hallada era “razonable” para uso propio por lo que pidió que quede en libertad provisional.