En los tres días previstos para esta conferencia se reunirán profesionales, expertos, administraciones y agentes
Fuerteventura acogerá desde el día 4 al 6 de junio la Conferencia Atlántica de Medio Ambiente (CAMA), convirtiéndose en un punto de encuentro para profesionales, instituciones, empresas y entidades comprometidas con el futuro ambiental de Canarias.
Generar alianzas
La conferencia, que estará desarrollada por la Consejería insular de Medio Ambiente, será un espacio para compartir conocimientos, generar alianzas y abordar soluciones «reales» ante los principales retos ambientales de Fuerteventura, según ha informado el cabildo insular en nota de prensa.
En los tres días previstos se reunirán profesionales, expertos, administraciones y agentes, «clave» para reflexionar sobre los retos en Canarias, qué soluciones se están aplicando y cuáles son las próximas líneas de acción.
Quincena de expertos
CAMA 2026 se articulará alrededor de cuatro grandes ejes, tales como son la biodiversidad, economía circular, cambo climático, y comunicación y sensibilización ambiental, con ponencias y mesas redondas que correrán a cargo de más de una quincena de expertos.
Asimismo está previsto que el 6 de junio se desarrolle una salida de campo a la Estación Biológica de La Oliva, una oportunidad para conocer sobre el terreno proyectos reales de conservación, restauración de hábitats y gestión ambiental en Fuerteventura.
Las inscripciones ya están abiertas en https://www.eventosyformacionmedioambientecabildofuerteventu…, estando dirigido este evento a público general, personal técnico, responsables públicos, consultores, empresas, profesionales del ámbito ambiental y entidades vinculadas a la sostenibilidad.