En los tres días previstos para esta conferencia se reunirán profesionales, expertos, administraciones y agentes

Fuerteventura acogerá desde el día 4 al 6 de junio la Conferencia Atlántica de Medio Ambiente (CAMA), convirtiéndose en un punto de encuentro para profesionales, instituciones, empresas y entidades comprometidas con el futuro ambiental de Canarias.

Imagen archivo RTVC.

Generar alianzas

La conferencia, que estará desarrollada por la Consejería insular de Medio Ambiente, será un espacio para compartir conocimientos, generar alianzas y abordar soluciones «reales» ante los principales retos ambientales de Fuerteventura, según ha informado el cabildo insular en nota de prensa.

En los tres días previstos se reunirán profesionales, expertos, administraciones y agentes, «clave» para reflexionar sobre los retos en Canarias, qué soluciones se están aplicando y cuáles son las próximas líneas de acción.

Quincena de expertos

CAMA 2026 se articulará alrededor de cuatro grandes ejes, tales como son la biodiversidad, economía circular, cambo climático, y comunicación y sensibilización ambiental, con ponencias y mesas redondas que correrán a cargo de más de una quincena de expertos.

Asimismo está previsto que el 6 de junio se desarrolle una salida de campo a la Estación Biológica de La Oliva, una oportunidad para conocer sobre el terreno proyectos reales de conservación, restauración de hábitats y gestión ambiental en Fuerteventura.

Las inscripciones ya están abiertas en https://www.eventosyformacionmedioambientecabildofuerteventu…, estando dirigido este evento a público general, personal técnico, responsables públicos, consultores, empresas, profesionales del ámbito ambiental y entidades vinculadas a la sostenibilidad.