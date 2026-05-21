Más de dos millones de euros para el sector primario de Fuerteventura

El Cabildo de Fuerteventura ha destinado más de dos millones de euros para ayudas al sector primario de la isla, con el objetivo de apoyar al sector ante el aumento de los costes de producción

El Cabildo de Fuerteventura destinará más de 2 millones de euros a ayudas al sector primario de la isla con el objetivo de recuperar un sector que sufre importantes limitaciones como la doble insularidad o el incremento de los costes de producción.

Para ello, informan de que se han «mejorado» las bases reguladoras de las ayudas que concede al sector primario. Se ha hecho para, explican en un comunicado, «adaptarlas a sus necesidades y llegar al mayor número posible de profesionales del campo y el mar majoreros, ha informado la institución insular en un comunicado».

Modificación de las bases

De esta manera, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ha trabajado para modificar las bases de la presente convocatoria de ayudas de concurrencia competitiva. Una modificación que ha sido aprobada, por unanimidad, este jueves por el pleno de la Corporación insular.

Según la presidenta insular, Lola García, “establecer mecanismos de apoyo al sector primario es fundamental para garantizar la competitividad de la actividad ganadera, agrícola y pesquera, que juega un papel clave en la economía majorera”.

Una vez modificadas las bases, pasarán a exposición pública, esperando poder convocar las ayudas, previsiblemente, antes del verano de 2026.

Trabajadas con el sector

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Enrique Pérez, explica que “las nuevas bases han sido trabajadas de la mano del sector. Nos han trasladado sus demandas”.

“Con la modificación de las bases, se mejoran los requisitos a la hora de acceder a las ayudas, especialmente las que se dirigen a gastos inventariables y proyectos de inversión”, ha indicado.

De este modo, “las ayudas amplían su alcance a pequeñas y medianas explotaciones, y se incrementa su límite máximo hasta los 40.000 euros. Mejoramos así la competitividad y trabajo diario de las explotaciones y profesionales”.

El apoyo del Cabildo al sector primario, “viene acompañado, además, por la promoción del producto local y la formación del sector. Se desarrolla, paralelamente, desde el área insular, favoreciendo el relevo generacional y asegurar el futuro del campo majorero”, ha concluido Enrique Pérez.