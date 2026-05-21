El próximo 1 de junio comenzará la campaña estatal de verano contra incendios forestales ante la tendencia al alza en el riesgo como ya quedó acreditado el pasado año

Efectivos de la UME trabajan en el incendio de Jarilla (Cáceres) en 2025. Imagen EFE

La campaña estatal de verano contra incendios forestales se adelantará, de nuevo, al próximo 1 de junio para garantizar la «plena operatividad de los medios disponibles» antes de la fase de mayor riesgo, según ha indicado este jueves el Ministerio del Interior.

En un comunicado, esa cartera revela que la decisión se ha adoptado en una reunión mantenida hoy en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) por el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, presidido por el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En ese encuentro se ha determinado el adelanto del arranque de la campaña «ante el riesgo de que se puedan repetir siniestros de la magnitud de los del año pasado, uno de los peores de la serie histórica».

El comunicado detalla que el dispositivo estatal, complementario a los despliegues de las administraciones autonómicas, incluye las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) y la flota de hidroaviones de gran capacidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

Figuran además en ese dispositivo la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ministerio de Defensa, y los grupos operativos que Policía Nacional, Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico (DGT) despliegan en cada incendio concreto.

Durante la reunión, el CECOD -en el que han participado todas las instituciones y organismos miembros de este centro de coordinación- ha evaluado el balance de la campaña contra incendios de 2025, marcada por el incremento de los incendios y su mayor gravedad.

Asimismo, se han examinado los medios disponibles y las previsiones meteorológicas para los próximos meses.

Anticipar la respuesta de Protección Civil

Grande-Marlaska ha enfatizado la «necesidad de anticipar la Respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil ante un escenario marcado por el incremento de los incendios y su mayor complejidad, en un contexto de temperaturas extremas y episodios de calor prolongados».

Interior apunta que, según los datos registrados entre los pasados 1 de enero y 15 de mayo, se ha dado una «evolución desfavorable, con 127 incendios comunicados frente a los 40 del mismo periodo de 2025, lo que supone un incremento del 218 por ciento.

En ese período se han declarado tres grandes incendios forestales y seis han tenido consecuencias para la protección civil, agrega la nota.

Esos indicadores confirman «una tendencia al alza en el riesgo que podría intensificarse durante los meses de verano», y unido a la previsión de subida de las temperaturas, «que permiten prever un verano más cálido de lo normal, y el aumento del estrés hídrico», han llevado al adelanto de la campaña para «anticipar la respuesta y asegurar la activación completa de los recursos antes del periodo crítico».

El pasado año se caracterizó por un notable aumento tanto en el número de siniestros como en la superficie forestal afectada, con 354.793 hectáreas quemadas, más del triple de la media de la última década, en un total de 8.189 incendios contabilizados.

Interior remarca también que la cooperación internacional es una de las claves del dispositivo estatal contra los incendios estivales.