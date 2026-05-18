El archipiélago recibe poco más de 3.000 migrantes por vía marítima hasta el 15 de mayo en un contexto de descenso generalizado en el país

El Ministerio del Interior registró la llegada de 3.018 migrantes en patera a Canarias desde enero hasta el 15 de mayo. Esta cifra oficial confirma una reducción del 72,1 % en la ruta canaria respecto al mismo periodo del año pasado. Los datos institucionales reflejan así un alivio en la presión migratoria sobre las costas isleñas durante este ejercicio.

Miembros de Cruz Roja atienden a migrantes llegados en patera a Tenerife. – Europa Press/Contacto/Mercedes Menendez – Archivo

El archipiélago muestra una tendencia a la baja que condiciona el resultado de todo el territorio nacional. Por lo tanto, el descenso en las islas influye directamente en las estadísticas globales del país. Las embarcaciones localizadas en la zona disminuyeron de forma drástica durante los últimos meses.

De hecho, los migrantes utilizaron un total de 233 embarcaciones como cayucos o pateras en esta ruta. Este dato supone un 39 % menos que los recursos flotantes detectados en el ejercicio anterior. En consecuencia, la caída de embarcaciones confirma la ralentización de las salidas hacia la comunidad canaria.

Por contra, la estabilidad caracteriza la situación actual de los accesos por mar en el archipiélago balear. Baleares computó 1.535 personas de forma irregular, lo que implica una ligerísima bajada del 3,5 %. De este modo, los flujos del mediterráneo oriental mantienen un comportamiento regular sin grandes oscilaciones.

Incremento de flujos en la península y Ceuta

El escenario estatal presenta dinámicas opuestas según la zona geográfica que analicen los expertos de Interior. Las llegadas por vía marítima a las costas peninsulares sufrieron un repunte significativo en este periodo. Por esta razón, las autoridades vigilan la reactivación de los trayectos hacia el sur peninsular.

Específicamente, el departamento ministerial cuantificó 2.220 personas en el litoral de la península ibérica. Ese registro consolida un incremento del 24,3 % en comparación con los datos de 2025. No obstante, las fuerzas de seguridad interceptaron menos barcos que el año pasado, con 117 unidades.

Asimismo, Ceuta destaca de forma llamativa por concentrar el mayor repunte de entradas de todo el país. Un total de 2.187 personas accedieron a la ciudad autónoma por vía terrestre o a nado. Esta cantidad multiplica casi por cuatro los registros anotados durante la pasada temporada.

Datos estatales y perfil de los solicitantes

En términos globales, el territorio español acumuló la entrada irregular de 9.047 migrantes en estos meses. El balance general arroja un descenso del 39,1 % frente a las 14.857 personas del año previo. Las estadísticas demuestran una contracción evidente de la inmigración irregular en las fronteras exteriores.

Por su parte, Melilla mantiene unos índices muy alejados de las magnitudes registradas en la ciudad ceutí. La vía terrestre melillense anotó 78 personas, con una subida moderada del 39,3 %. Además, las llegadas marítimas a ambas ciudades autónomas resultaron puramente testimoniales en este cómputo.

Finalmente, las entradas irregulares representan solamente el 6 % del total de extranjeros que acceden al país. Una gran parte de los ciudadanos que usan estas vías solicitan formalmente protección internacional. Estas personas huyen de conflictos armados, persecución extrema o violaciones graves de sus derechos humanos.