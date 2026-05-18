El Gobierno de Canarias estrena una muestra que relata las experiencias de jóvenes nacidos de la migración africana

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, inauguró este lunes una exposición fotográfica en la Delegación de Canarias en Madrid. El proyecto visibiliza la realidad bicultural de diez jóvenes que crecieron en las islas. Esta iniciativa cultural busca generar empatía de forma cercana y combatir los prejuicios sociales actuales.

Canarias inaugura ‘Hijos del tránsito’ en Madrid / Gobierno de Canarias

El fotógrafo Arturo Rodríguez y la narradora Beatriz Bgangu retratan las vivencias de esta generación. Las imágenes y los testimonios personales exploran cómo construyen su propia identidad cotidiana. Los protagonistas combinan los orígenes de sus familias con la realidad del archipiélago.

Por lo tanto, la iniciativa da voz a personas que forman parte de la sociedad actual. El proyecto sitúa el centro de atención en sus sentimientos de pertenencia cultural. Sin embargo, estas historias específicas quedan muchas veces fuera del foco de la cultura.

Además, los creadores ofrecen herramientas innovadoras para que el espectador escuche a los protagonistas. Cada una de las diez historias incluye un código QR específico. Los asistentes reproducen la narración de la autora con sus teléfonos móviles.

Integración y el valor de la diversidad

El viceconsejero Francis Candil destacó la importancia de escuchar en primera persona estos testimonios. El político considera que los protagonistas son plenamente vecinos y canarios de hecho. Las instituciones defienden un espacio donde conviven libremente múltiples referencias familiares.

Asimismo, las autoridades afirman que el origen o la lengua materna multiplican los puntos de encuentro. El representante público insistió en que une mucho más de lo que separa a la población. El aprendizaje mutuo enriquece a los ciudadanos sin obligar a renuncias culturales.

Finalmente, los organizadores dispusieron una pequeña publicación complementaria para los asistentes. El libro reúne las fotografías impresas del proyecto junto a los textos explicativos. El público puede visitar de forma gratuita este espacio cultural hasta el próximo 12 de junio.