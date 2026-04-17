El director de arte, ganador de un Emmy y nominado cinco veces a los Annie, presenta en Gran Canaria una exposición inédita con obra original que podrá visitarse del 6 al 9 de mayo

Animayo acoge la premier mundial la exposición de ‘The Visual World of Alan Bodner’, figura clave de la animación internacional.

La 21ª edición Animayo Gran Canaria acogerá la premier mundial de la exposición “The Visual World of Alan Bodner”, invitado estrella. Una de las figuras más reconocidas de la dirección artística en animación contemporánea. Con una trayectoria vinculada a producciones icónicas como El gigante de hierro, Kim Possible, Phineas y Ferb o Looney Tunes.

La muestra, de 46 piezas, reúne una cuidada selección de obra gráfica y piezas de ensamblaje que permiten adentrarse en el universo creativo de Bodner. Conviven el lenguaje visual propio de la animación con una propuesta artística personal de gran fuerza expresiva. Sus composiciones, que abarcan desde impresiones digitales de alta calidad hasta estructuras tridimensionales, exploran territorios que oscilan entre lo surrealista, lo narrativo y lo geométrico.

El trabajo de Alan Bodner se sitúa en un lenguaje visual de gran solidez. Vinculado a la animación contemporánea de autor, donde la dirección artística y la narrativa conviven con una notable madurez formal. Su obra destaca por su capacidad de funcionar simultáneamente como imagen de alto impacto visual y como pieza narrativa. Alcanzando un equilibrio poco habitual entre lo conceptual, lo emocional y lo estético.

Economía visual

Uno de sus rasgos más distintivos es su economía visual. Bodner logra transmitir atmósfera y profundidad con una gran contención de elementos, eliminando cualquier artificio innecesario. Esta depuración formal dota a su trabajo de una potencia expresiva especialmente refinada. Con una clara sensibilidad cinematográfica y una fuerte influencia del desarrollo visual para cine y animación, sus composiciones no solo son estéticas, sino también estructurales y narrativas. Construyendo universos visuales coherentes, reconocibles y de gran personalidad.

Su exposición recorre tanto su producción artística personal como su trayectoria en la industria de la animación, incluyendo piezas desarrolladas para títulos y estudios de referencia internacional. Entre ellas se encuentran trabajos asociados a The Iron Giant (Warner Bros.) o Kim Possible y Rapunzel’s Tangled Adventure (Disney Television Animation). También Looney Tunes (Warner Bros.), Mickey Mouse Funhouse (Disney Channel) o Despicable Me: Minion Mayhem (Universal Studios). Junto a una serie de obras originales de carácter autoral inspiradas en figuras icónicas de la música y la cultura contemporánea. Una combinación que permite al visitante comprender la evolución de su lenguaje visual. Desde la narrativa aplicada a la animación hasta su expresión más libre y personal. [Listado completo de obras de esta exposición disponible bajo solicitud a prensa].

En sus más de 25 años de trayectoria, Alan Bodner ha desarrollado su carrera como director de arte para estudios y productoras de referencia. Como The Walt Disney Company, Warner Bros, DreamWorks o Cartoon Network. Entre sus trabajos, además de los ya mencionados, figuran títulos como Mighty Mouse, The Fat Albert Show, Heckle & Jeckle y Pee Wee’s Playhouse. Estos conforman sus primeros trabajos, seguidos de los cortometrajes de Looney Tunes con Bugs Bunny, el Pato Lucas, Porky Pig ySylvester & Tweety. Sumado a otros créditos entre los que se incluyen Phineas y Ferb, Los Reemplazadore o Mickey’s Twice Upon A Christmas. También Cenicienta II, Vecinos del Infierno, La Vida y los Tiempos de Juniper Lee o el clásico corto de Bugs Bunny Carrotblanca.

21 edición de Animayo Gran Canaria

Una exposición que forma parte de la 21ª edición de Animayo Gran Canaria, un evento que se desarrolla en el marco de “Gran Canaria, la isla de mi vida”. Con entrada libre para todo el público en función de aforo, podrá ser visitada desde el día 6 al 9 de mayo, de 10:00 a 13:30 y de 17:30 a 21:00 horas, en la sala “Manolo Millares & Elvireta Escobio” del Centro de Iniciativas de La Fundación La Caja de Canarias, el CICCA (Las Palmas de Gran Canaria, España), sede principal de Animayo.

Una nueva edición que celebra Animayo como «una plataforma consolidada a nivel internacional capaz de conectar talento, industria y mercado que hace 21 años comenzó como una inciativa regional en ‘La isla de mi vida’», contando en su programa con más de 40 invitados y ponentes estrella, procedentes de Europa, Estados Unidos o Canadá, vinculados a estudios como Pixar, Disney, Warner Bros, DreamWorks, Skydance Animation, Framestore, Blur Studio, Gigglebug Entertainment, Heebo Entertainment o Platige Image.