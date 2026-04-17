Santa Cruz reorganiza el tráfico por la «Binter NightRun»

Las principales modificaciones con respecto al tráfico y a los estacionamientos se centrarán en las calles y accesos a la zona baja de la ciudad y del frente litoral de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Movilidad, que dirige Evelyn Alonso, y en coordinación con la Policía Local, realizará cambios en el tráfico y en los estacionamientos con motivo de la celebración, mañana sábado, de la carrera nocturna “Binter NightRun” para garantizar el correcto desarrollo de la prueba y la seguridad de los participantes.

Las principales modificaciones se centrarán en las calles y accesos a la zona baja de la ciudad y del frente litoral, por lo que se recomienda acudir a la prueba en transporte público y respetar los horarios de las prohibiciones de estacionamiento que están señalizadas previamente, además de atender a las indicaciones realizadas por los agentes de la Policía Local capitalina.

Las vías afectadas serán las incluidas en el itinerario de las diferentes pruebas deportivas, que afecta a la avenida Marítima, calle La Marina, plaza de España, avenidas Bravo Murillo y San Sebastián, calles Leoncio Rodríguez, Francisco Bonnin, avenida Buenos Aires, calle José Hernández Alfonso, rotonda del mercado Nuestra Señora de África, puente General Serrador, calle Valentín Sanz, plaza del Chicharro, calle Villalba Hervás, avenida Francisco La Roche, vía de superficie, túnel Vía Litoral y avenida Constitución.

Con el objetivo de facilitar la conexión entre la capital tinerfeña y la zona de los pueblos y barrios de Anaga, la vía auxiliar del puerto de Santa Cruz de Tenerife estará abierta al tráfico a partir de las 17:00 horas hasta la finalización del evento deportivo, accediendo a la misma por la zona del Auditorio de Tenerife.

Prohibiciones de estacionamiento

Según informa el Consistorio, las primeras supresiones de estacionamiento, que comenzaron desde este jueves, se debieron a los trabajos de montaje de infraestructuras, afectando al tramo inicial de la calle de La Marina hasta su confluencia con el callejón Bouza. Esta medida se prolongará hasta la madrugada del domingo 19 de abril, coincidiendo con el desmontaje.

Este viernes se prohibirá aparcar en la avenida Marítima, en el tramo comprendido entre la plaza del Cabildo de Tenerife y la Vía de Superficie, desde esta mañana y hasta la madrugada del domingo 19 de abril.

El sábado, 18 de abril, se limitará el estacionamiento desde las 12:00 horas hasta el final del evento en la avenida Marítima, en el lateral del edificio del Cabildo de Tenerife y plaza aledaña a este inmueble; y en la avenida San Sebastián, en el tramo entre las avenidas Bravo Murillo y Marítima.

Esta restricción aplicará también en la avenida Bravo Murillo, entre San Sebastián y la avenida José Manuel Guimerá Gurrea; en la calle Leoncio Rodríguez, entre la avenida José Manuel Guimerá Gurrea y la calle Francisco Bonnin; y en la avenida Buenos Aires, entre las calles Francisco Bonnin y calle José Hernández Alfonso.

Por otro lado, el sábado 18 de abril se prohibirá aparcar desde las 15:00 horas y hasta el final de evento en la calle Villalba Hervás, entre Valentín Sanz y La Marina; también en esta última, entre el callejón Bouza y la calle General Gutiérrez, así como en la Vía de Superficie, entre la avenida Marítima y Francisco La Roche.

La medida se aplicará en la avenida Francisco La Roche, en ambos márgenes, entre la avenida Marítima y la confluencia con Ramblas de Santa Cruz, y también en la calle Valentín Sanz.

Cortes de tráfico

Los cortes de tráfico comenzarán desde este viernes a las 16:30 horas en la avenida Marítima, entre la calle de La Marina y la plaza del Cabildo de Tenerife.

El sábado 18 de abril los cortes afectarán desde las 17:00 horas a la avenida Francisco La Roche, desde el cruce con Ramblas de Santa Cruz y la avenida de la Constitución, a la altura del Auditorio de Tenerife.

El resto del recorrido afectado por la prueba deportiva se irá cerrando a la circulación, de manera progresiva y según se vaya evaluando la situación por la Policía Local, contemplándose el corte de circulación en todo el itinerario afectado a las 19:00 horas, así como algunas vías adyacentes al mismo.

En la medida de lo posible, y siempre garantizando la seguridad de todos, se tratará de facilitar el acceso a los garajes afectados.

Desvíos en el transporte público

La celebración de la carrera provocará desvíos en una veintena de líneas de Titsa mientras que los servicios de la 914 estarán suspendidos mientras dure la prueba deportiva.

El viernes 17 de abril, a partir de las 16:30 horas, las líneas 909, 910, 914, 916, 921, 945, 946, 947 y 970 tendrán modificaciones en su recorrido habitual. En sentido Intercambiador circularán por el túnel, sin parar en plaza de España.

El sábado, entre las 17:30 y las 23:30 horas, las líneas 014, 026, 228, en sentido La Laguna desde el Intercambiador, subirán por avenida 3 de Mayo, avenida Benito Pérez Armas y Cruz del Señor. En sentido Santa Cruz, el recorrido será el habitual para cada línea.

La línea 902, en sentido Barrio Nuevo, circulará por la avenida 3 de mayo, avenida La Salle, Méndez Núñez y continuará con su recorrido habitual.

Por su parte, las líneas 906, 908 y 972, desde el Intercambiador, circularán por la avenida 3 de Mayo y continuarán con su recorrido habitual. En el caso de las líneas 920 y 921 circularán por el interior del muelle y seguirán con su recorrido habitual por las Ramblas y la avenida 3 de mayo.

La línea 919, en sentido Barrio de la Salud, desde Intercambiador, subirá por avenida 3 de mayo, avenida Benito Pérez Armas y Cruz del Señor. En sentido contrario, desde la vía del Barranco de Santos, realizará el recorrido por la calle Luis de la Cruz, avenida de Bélgica, avenida San Sebastián, Jose Hernández Alfonso y llegada al Intercambiador.

Las líneas 909, 910, 916, 917, 945, 946 y 947, en ambos sentidos, circularán por el interior del puerto, y se habilitará una parada provisional a la salida del muelle.

Transporte gratuito en las líneas urbanas

Asimismo, Titsa habilitará el transporte gratuito en las líneas urbanas (líneas 900) para los corredores de la «Binter NightRun», desde las 16:00 horas del sábado 10 de abril hasta la medianoche del día de la carrera, previa muestra del dorsal oficial.

Por otro lado, el sábado 18, a partir de las 18:30 horas, los tranvías de la Línea 1 circularán solo entre Teatro Guimerá y La Trinidad, quedando fuera de servicio las paradas de Fundación e Intercambiador. La actividad total se retomará en todo su trazado una vez finalizada la carrera y cuando lo autorice la Policía Local de Santa Cruz, sobre las 23:30 horas, durante toda la noche como cada fin de semana.