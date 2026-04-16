La prueba recorrerá por novena ocasión las calles de Santa Cruz de Tenerife este sábado 18 de abril con 7.000 personas inscritas

La Binter NightRun regresa a la capital tinerfeña batiendo nuevamente su récord de participación. En su novena edición, la popular carrera nocturna congregará a 7.000 corredores este sábado 18 de abril.

El acto de presentación tuvo lugar en el Ayuntamiento capitalino y contó con la presencia de José Manuel Bermúdez, alcalde de Santa Cruz de Tenerife; Ignacio Solana, consejero delegado de Gesprotur; Alicia Cebrián, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; Yolanda Moliné, consejera de Deportes del Cabildo de Tenerife; Alberto Guanche, jefe de Patrocinios de Binter; y Daniel González, gerente de DG Eventos.

Presentación de la Binter NightRun en Santa Cruz de Tenerife

La distancia de los 10 kilómetros está homologada por la RFEA

La Binter NightRun volverá a llenar de vida las calles de Santa Cruz de Tenerife con tres recorridos que tendrán salida y meta en la Plaza de España. La jornada comenzará a las 19:15 horas con la Milla Verde Familiar, que contará con 700 participantes. A las 20:00 horas, 3.700 corredores disputarán la carrera de 5K, mientras que la distancia de 10K arrancará a las 21:00 horas con 2.600 inscritos.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es la homologación del circuito de 10 kilómetros por la Real Federación Española de Atletismo, lo que permitirá que los tiempos obtenidos por los participantes sean válidos oficialmente para rankings, marcas personales y clasificaciones tanto a nivel nacional como internacional.

Los dorsales y la bolsa del corredor podrán recogerse en el Nivaria Center los días 16 y 17 de abril, entre las 10:00 y las 19:30 horas, o el mismo sábado 18, de 10:00 a 14:00 horas.

Deporte y promoción

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife hizo hincapié en que “con esta carrera y el importante número de participantes, queremos proyectar la imagen de una ciudad abierta, dinámica y preparada para albergar eventos de este tipo. Pero más allá de las cifras y del avance en materia competitiva, esta prueba refleja perfectamente el modelo de ciudad que queremos: una ciudad como herramienta de bienestar y cohesión, donde la calidad de vida mejora a través de la actividad física.”

El consejero delegado de Gesprotur destacó que “el éxito de la Binter NightRun demuestra cómo un evento nacido en el Archipiélago ha sabido crecer y proyectarse hacia otras ciudades del territorio nacional, llevando la marca Islas Canarias a enclaves como Zaragoza, San Sebastián, Murcia o Palma, reforzando así su visibilidad y posicionamiento”. Solana hizo hincapié en la apuesta de Turismo de Canarias por el deporte, “ámbito al que hemos destinado más de 12,1 millones de euros en 281 eventos con el fin de consolidar la imagen de un destino que va más allá del sol y playa y que cuenta con una atractiva agenda de actividades del máximo nivel”.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento destacó que esta carrera forma parte de “la filosofía del Servicio de Deportes del Ayuntamiento: que cada vez más personas practiquen deporte en Santa Cruz. Cuando alguien da el paso de inscribirse a esta carrera, comienza a planificar su entrenamiento y adquiere un compromiso con la prueba, lo que se traduce en una persona más activa y en la promoción de hábitos de vida saludables en la ciudad.”

Promoción del deporte

Por su parte, la consejera de Deportes del Cabildo resaltó “la alta participación en la carrera como reflejo del creciente interés ciudadano por el deporte y los hábitos de vida saludables”, subrayando, además, “la dimensión internacional de la prueba, algo que refuerza la proyección exterior de la isla”. Asimismo, Moliné, reiteró “el compromiso del Cabildo a seguir apoyando iniciativas que, además de dinamizar la economía, contribuyen a construir una sociedad más activa, saludable y cohesionada. Estoy segura de que el sábado viviremos una gran fiesta del deporte en la capital de nuestra isla”.

El jefe de Patrocinios de Binter puso en valor “el crecimiento sostenido de participantes edición tras edición, lo que demuestra la consolidación de la prueba gracias también a la colaboración con la administración pública que ha sido clave para alcanzar esta dimensión». Agregó que la compañía «sigue apostando por un patrocinio deportivo que traspasa fronteras y posiciona destinos. Además, el impacto económico local es muy significativo gracias a la llegada de corredores de fuera de las islas”.

Por último, el gerente de DG Eventos destacó que “es una gran satisfacción ver el crecimiento de la Binter NightRun Santa Cruz de Tenerife, aunque también nos da pena que muchas personas se hayan quedado fuera tras completarse el cupo de 7.000 corredores. Desde DG Eventos ya estamos trabajamos de cara al próximo año, una edición muy especial en la que celebraremos el décimo aniversario”.

Además, acudieron a la presentación como invitados especiales Javier Martín, director de Imagen, Marketing y Comunicación del Grupo Cabrera Medina; Andregely Rodríguez, gerente en Vithas Tenerife, partner sanitario de la prueba; María Hernández y Bárbara Lopetra, representantes de Cajamar, y Alicia Rodríguez, directora de la Fundación Foresta.

Sostenible, inclusiva y solidaria

La Binter NightRun refuerza su compromiso solidario y sostenible. La Milla Verde Familiar permitirá destinar lo recaudado a distintas organizaciones sociales, mientras que cerca de 1.000 participantes han renunciado a su medalla finisher para apoyar a la Fundación Foresta.

La prueba también impulsa medidas para reducir su impacto ambiental, como la eliminación de plásticos y el uso de materiales reciclados. Además, el evento apuesta por la inclusión, facilitando la participación de personas con discapacidad y promoviendo un entorno accesible y abierto a todos.

Organizada por el Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife y DG Eventos, la NightRun cuenta con Binter como patrocinador principal, además del patrocinio institucional del Cabildo de Tenerife a través de su empresa pública Ideco, así como de Turismo Islas Canarias.