‘Noveleros’ recorre las viviendas más singulares del Archipiélago a través de las historias de sus propietarios

El espacio de Televisión Canaria descubre cuatro hogares con un diseño y una historia únicos este martes a partir de las 22:30 horas

El programa presenta cuatro historias relacionadas con hogares singulares en Canarias.

Televisión Canaria ofrece este martes 2 de junio, a partir de las 22:30 horas, una nueva entrega del programa ‘Noveleros‘ dedicada a descubrir algunas de las casas más singulares del Archipiélago. El veterano programa de la cadena pública mostrará en esta ocasión cuatro historias de esfuerzo, adaptación y diseño, donde los protagonistas han invertido años de trabajo y dedicación para transformar sus viviendas en los hogares de sus sueños.

Eli y Aday encontraron el hogar con el que siempre habían soñado hace 8 años gracias a su amiga Nira. Con mucho esfuerzo e incontables horas de trabajo, convirtieron las ruinas de una casa antigua en un refugio para ellos y su familia, y lo bautizaron como “Villa Bálsamo”, en honor a la paz que se respira entre sus paredes. Tanto tiempo después, las obras no han terminado, pero cada detalle de cada habitación les recuerda que todo el trabajo vale la pena.

Óscar y Vanessa cambiaron su casa de ladrillos por una con paredes de acero cuando se mudaron a su casa contenedor hace 3 años. Diseñada a medida para cubrir todas sus necesidades, hoy, entre risas y chuletadas, disfrutan de cada rincón y reciben con los brazos abiertos la visita desde Colombia de la familia de Óscar.

‘Noveleros’ recorre en esta entrega islas como El Hierro o Gran Canaria para conocer los hogares de sus protagonistas.

Hace unos años, Agustín decidió reformar la casa que, con mucho ahínco, construyó su padre en los años 60 y que apenas pudieron disfrutar. Ya terminada la obra, y entre recuerdos de cada verano que pasaron allí, comparte por primera vez “Villa Vista” con su madre, Marianela. Además, él y su mujer, Alicia, ya planean con muchas ganas todas las comidas familiares que podrán celebrar en la terraza con las mejores vistas de Tamaduste.

Andrea es checa, y visitó Gran Canaria por primera vez en 2020. Pocos meses después se mudó a la isla y empezó el monumental proyecto de devolver el esplendor a “La casa de las palmeras”. Ella es una enamorada de lo antiguo y por ello esta casa se ha convertido en el lugar perfecto donde colocar todos los objetos que trae de sus viajes. Con el apoyo de su pareja, Nahuel y la energía de su vecina, Loli, esta casa se ha convertido en el hogar de ensueño de Andrea.

Con este episodio, Televisión Canaria continúa apostando por una programación de cercanía que pone en valor las vivencias de los residentes en las Islas, utilizando formatos de entretenimiento como ‘Noveleros’ para visibilizar el arraigo, las tradiciones arquitectónicas y las distintas formas de vida que conviven en el Archipiélago.