‘Noveleros’ reunió a más de 5.000 personas en Agüimes para celebrar sus 500 programas

El formato de Televisión Canaria conmemoró su aniversario con la celebración del Gran Verbenazo en la víspera del Día de Canarias

El director, creador y productor ejecutivo de ‘Noveleros’, Santi Gutiérrez (izquierda), sujeta cartel de ‘Noveleros’ durante el Gran Verbenazo junto al alcalde de Agüimes, Óscar Hernández (derecha), y a otro miembro de la organización del evento.

Televisión Canaria celebró el pasado viernes 29 de mayo el éxito del Gran Verbenazo de ‘Noveleros‘, un evento que reunió a más de 5.000 personas en la trasera del Auditorio de la Villa de Agüimes. La convocatoria, organizada con motivo de las 500 emisiones de este formato de la cadena autonómica, coincidió con la programación cultural del municipio por el Día de Canarias y superó las previsiones de asistencia en una jornada marcada por la música y el baile popular.

“Estamos felices y sorprendidos con la acogida que ha tenido este encuentro con el público”, ha destacado Santi Gutiérrez, creador y productor ejecutivo de ‘Noveleros’, “lo que nos hace pensar en la continuidad del Verbenazo para seguir celebrando la canariedad”. La cita congregó a diferentes generaciones de espectadores y sirvió también como reconocimiento a las más de cincuenta personas que forman o han formado parte del equipo de trabajo del programa a lo largo de sus 500 ediciones.

La propuesta musical de la noche comenzó con la actuación de Kilombo Improvisado, que amenizó los primeros compases del evento. Posteriormente, la orquesta El Combo Dominicano subió al escenario para interpretar su repertorio de ritmos tropicales, bachata y merengue. La velada contó además con la participación sorpresa de la Banda de Agaete y sus papagüevos, dando paso finalmente a la actuación de la agrupación Nueva Línea, encargada de clausurar el encuentro festivo ante un recinto completo.

A la izquierda, algunos de los artistas sobre el escenario, y a la derecha, foto de grupo del equipo de ‘Noveleros’.

La celebración del Gran Verbenazo coincide con los buenos resultados de audiencia del formato, que cierra esta temporada consolidado como uno de los contenidos con mayor fidelidad de la cadena autonómica y dentro de las televisiones asociadas a la FORTA. A este respecto, Gutiérrez ha señalado que precisamente “cuando nos acercamos a 15 años de emisiones, el programa está viviendo su mejor temporada con sus mejores datos de audiencia”, valorando el respaldo de los espectadores hacia un formato de servicio público y entretenimiento familiar.

Esta iniciativa, organizada por la productora del programa Suelta el Mando, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Agüimes, el Cabildo de Gran Canaria y Radio Televisión Canaria.