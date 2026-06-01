Restricciones de tráfico por la visita del Papa

Este lunes se dan a conocer los cortes de tráfico definitivos que se van a realizar con motivo de la visita del Papa a Canarias los días 11 y 12 de junio

Tenerife espera conseguir un tráfico de festivo durante la visita del papa León XIV. EFE/ Alessandro Di Meo

Sobre la logística de la vida diaria con la llegada del Papa a Canarias los próximos11 y 12 de junio, hay dos incógnitas que la ciudadanía sigue con atención: la posibilidad de que no haya clases presenciales y los cortes de tráfico. Sobre la primera duda, aún habrá que esperar.

Presencialidad en los centros educativos

El propio consejero de Educación del Gobierno de Canaria, Poli Suárez, explicaba que «por respeto al trabajo de los demás» está esperando a tener sobre la mesa la información sobre los planes de seguridad y el resto de información necesaria para tomar una decisión al respecto.

Donde sí lo han anunciado ya es el Arguineguín. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, confirmó la pasada semana que en la localidad no habrá clases de forma presencial. El motivo es que la zona va a quedar absolutamente bloqueada y no se podrá acceder de forma general desde primera hora de la mañana. Los que deban hacerlo por motivos laborales o de residencia, contarán con un permiso especial.

Tráfico

En cuanto al tráfico, ya hay un plan diseñado entre administraciones y que se dará a conocer este mismo lunes.

Lo anunciarán en una rueda de prensa el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, junto a los obispos José Mazuelos y Eloy Santiago. También estarán la jefa provincial la Dirección General de Tráfico en Las Palmas, Eva Canitrot, y general jefe de la Guardia Civil en la Zona de Canarias, Juan Hernández. Darán a conocer las restricciones de tráfico que se adoptarán los días 11 y 12 tanto en Gran Canaria como en Tenerife con motivo de la visita del papa.

Les ofreceremos en directo esta rueda de prensa a partir de las 11:00 horas a través de Televisión Canaria y de la esta web.