Se trata del segundo partido de la Liga Guerreras Iberdrola entre ambos equipos y se disputará en el pabellón Antonio Moreno

El segundo partido de la final de la Liga Guerreras Iberdrola entre el Rocasa Gran Canaria y el Súper Amara Bera Bera se disputará en el pabellón Antonio Moreno este domingo, 31 de mayo, a las 18:45 horas con el arbitraje de Miguel Martín Soria Fabián y Ernesto Ruiz Vergara.

Imagen cedida Rocasa Gran Canaria.

La trascendencia del encuentro es aún mayor si se tiene en cuenta que esta es la primera ocasión en la que el Rocasa Gran Canaria alcanza la final de la Liga Guerreras Iberdrola bajo el actual formato de playoff. Además, el duelo frente al Super Amara Bera Bera se ha convertido en un clásico del balonmano español, siendo esta la novena final en la que ambos conjuntos se enfrentan por un título. Cinco veces han ganado las donostiarras: dos Copas de la Reina y tres Supercopas de España y tres triunfos han sumado las grancanarias: dos torneos del KO y una Supercopa.

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