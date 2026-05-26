Fernández procede del Unicaja Costa de Almería donde ha militado las últimas cinco temporadas

Paquillo Fernández, primer fichaje del Guaguas para la próxima campaña.



El Club Voleibol Guaguas ha anunciado este martes el fichaje del líbero Paquillo Fernández (Murcia, 1995), procedente del Unicaja Costa de Almería, donde ha militado durante las últimas cinco temporadas como «uno de los referentes defensivos del conjunto andaluz»

El jugador de 31 años llega a Gran Canaria tras una larga trayectoria en el voleibol español, y con una aventura en Francia, para aportar «experiencia, carácter competitivo y la ambición de seguir creciendo» en uno de los grandes proyectos del voleibol nacional, resaltan desde la entidad en un comunicado.

Fernández, que llegó a competir durante tres temporadas con la selección nacional, afronta una nueva etapa en su carrera, definiéndose como un líbero con «garra, compromiso y compañerismo» que viene para aportar competitividad y «mi granito de arena al equipo».

El murciano tendrá competencia directa en la posición junto a Unai Larrañaga, con quien espera formar una de las mejores parejas de líberos de la Superliga Masculina: «Vengo a complementar a Unai, en busca del tándem perfecto con el gallego».

Negociaciones «rápidas y fluidas»

El líbero ha resaltado su ilusión por firmar con «un club de lujo como Guaguas», que cuenta con «altas expectativas» para ganarlo todo en España y llegar lejos en Europa, por lo que ha reconocido que las negociaciones fueron «rápidas y fluidas».

«Todo se dio muy rápido. Cuando fui a jugar a Las Palmas durante los playoffs, le expliqué a Miguel Ángel de Amo mi situación en Almería y luego también hablé con Sergio Miguel Camarero. Después, la directiva me tanteó y las negociaciones llegaron a buen puerto ese mismo día», ha explicado el nuevo jugador del CV Guaguas.

El fichaje del líbero español Paquillo Fernández llega tras la reciente salida del receptor ítalo-cubano Osmany Juantorena, además de las renovaciones de Jorge Almansa, Unai Larrañaga y Elio Montesdeoca.

Desde el club también han informado de que Nico Bruno, Miguel Ángel De Amo, Martín Ramos, Walla Souza y Tomas Rousseaux mantienen en vigor su contrato con el Club Voleibol Guaguas.

Salida de Juantorena

El receptor cubano Osmany Juantorena finalmente no ha aceptado la oferta de renovación con el Club Voleibol Guaguas y ha anunciado en sus redes sociales que abandona la entidad amarilla tras una temporada en sus filas.

A pesar de que el presidente del Club Voleibol Guaguas, Juan Ruiz, había confirmado el pasado 18 de mayo al «cien por cien» la continuidad de la leyenda del voleibol mundial, Juantorena ha aceptado una potente oferta de la liga de Arabia Saudí, según ha adelantado el periódico Canarias 7.

El ítalo-cubano arribó a Gran Canaria en la temporada 2025/2026 con el objetivo de retomar sensaciones y volver a sentirse jugador de la élite tras una complicada lesión en el hombro, una presea que consiguió en una campaña en la que fue clave para conseguir los títulos de Superliga y Supercopa de España, así como llegar a los cuartos de final de la Liga de Campeones.