Garton Ash es historiador, periodista y ensayista británico autor de once libros de ensayos políticos en los que analiza la transformación de Europa

El historiador y autor británico Timothy Garton, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. En la imagen, Timothy Garton durante la ceremonia de entrega del Premio Carlomagno (Karlspreis) en el ayuntamiento de Aquisgrán, Alemania, el 25 de mayo de 2017. EFE

El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, autor de once libros de ensayos políticos en los que analiza la transformación de Europa durante el último medio siglo, ha sido galardonado este martes con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026.

Con un trabajo a medio camino entre la historia como disciplina y el periodismo como oficio, Garton Ash (Londres, 1955), está considerado uno de los mejores analistas del desarrollo político en las antiguas repúblicas soviéticas. Ha dedicado su vida a estudiar y reflexionar sobre Europa. Aunque también escribe sobre Estados Unidos y las relaciones con grandes potencias como China, Rusia o India.

Libro más reciente

En su último libro, ‘Homelands‘ (Patrias), en la que combina la historia contemporánea con el reportaje y las memorias de medio siglo de viajes y experiencias, narra la historia de Europa a finales del siglo XX y principios del XXI. Para acabar haciendo un llamamiento a sus ciudadanos para que defiendan lo que han logrado colectivamente, aunque haya cosas que hayan salido mal.

Como señalaba en una entrevista con EFE, su intención es advertir a los jóvenes europeos de que el continente de la Unión Europea, de las libertades, paz y prosperidad es una excepción y no la norma, y que si la gente no se moviliza para defenderla podría desaparecer de la misma forma que lo hizo la Europa de antes de 1914.

Además de temas como la libertad, la democracia y los derechos humanos, su obra abarca asuntos de política global y relaciones internacionales, lo que le ha permitido desarrollar un enfoque multidisciplinar que une historia, ciencia política, y periodismo.