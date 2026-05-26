Hablamos con la directora de ‘Mi ilustrísimo amigo’, la película que aborda la relación epistolar entre ambos escritores y que se proyecta este martes a las 19:00 horas en el Teatro Guiniguada

La directora de ‘Mi ilustrísimo amigo’, Paula Cons, en el Festival de Cine de Madrid / Jugoplastika

Este martes 26 de mayo, el Teatro Guiniguada acogerá, a las 19:00 horas, la proyección de ‘Mi ilustrísimo amigo’, la película dirigida por Paula Cons que recupera la relación epistolar entre Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán.

La cinta, con participación de Televisión Canaria, propone un acercamiento íntimo a dos de las grandes figuras de la literatura, poniendo el foco en su relación personal y amorosa, a través de las cartas que intercambiaron durante más de dos décadas.

Rodada entre Madrid y Gran Canaria y con un destacado sello canario en su producción, la película traslada al espectador al siglo XIX para descubrir a las personas detrás de los literatos.

Con motivo de su proyección, hablamos con su directora, Paula Cons, sobre este retrato de dos figuras adelantadas a su tiempo, que vivieron su amor y su amistad con una libertad poco habitual para su época.

¿Qué le llevó a querer contar la relación entre Galdós y Pardo Bazán desde un enfoque más íntimo?

Bueno, yo creo que era interesante no quedarnos en los literatos, en los personajes que conocemos, sino trascender a las personas.

Yo quería contar la historia de la persona Emilia, la persona Benito, no la de los grandísimos literatos. Primero, porque ellos sienten, tienen erotismo, tienen pasión, tienen tristeza, igual que cualquier otra persona; pero, al mismo tiempo, es fascinante cómo lo viven.

Y, sobre todo, es fascinante… bueno, Benito creo que es una nueva masculinidad que lo está intentando y que tiene mucho que enseñarle a los hombres de hoy en día. Pero ella es apasionante en la esfera íntima y creo que, definitivamente, sí tiene mucho que decirle a las mujeres de hoy en día. Me parece apasionante cómo vivía su intimidad.

¿Qué cree que tiene de contemporánea la figura de Emilia Pardo Bazán y su manera de entender el amor y la libertad?

Más que decir qué tiene de contemporánea Emilia en su manera de vivir el amor y la pasión, es preguntarse qué no tiene de contemporánea. Porque, como dice Paco Denis, esta es una mujer del siglo XXIII.

Entonces, yo creo que es fascinante cómo vive su cuerpo, cómo está a gusto con él, cómo vive su erotismo, cómo celebra la vida, cómo celebra la piel… Es interesantísimo. Y hay muchísimas mujeres hoy en día que no han llegado ni a la mitad del punto en el que se encuentra Emilia.

¿Qué peso tiene la figura de Benito Pérez Galdós en el relato, teniendo en cuenta que no se han conservado sus cartas?

El peso de Benito es muy grande porque, aunque no estén sus cartas, todos hemos deducido que realmente tú puedes mandar una carta en un tono y no ser contestada en ese tono. Pero si tienes cien cartas de Emilia en un tono, está claro que por el otro lado se le contestaba igual, y muchas veces Emilia está contestando a cosas que dice Benito, entonces infieres claramente lo que él dijo.

Evidentemente, hay más palabras en boca de la actriz que interpreta a Emilia que en la de Benito. A Benito le hemos tenido que reconstruir un poco más, y también eso es muy bonito, porque al final es cómo le vemos. Y aquí hay muchas miradas. El actor hizo una investigación tremenda, el guionista, yo como directora… Entonces también es cómo vemos todos a esta figura inmensa.

La directora Paula Cons junto al actor Paco Déniz, que da vida a Benito Péreza Galdós en ‘Mi ilustrísimo amigo’.

¿A qué cree que responde el auge actual del cine histórico?

Bueno, yo creo que, más que el auge del cine histórico, es el auge del cine basado en hechos reales, ¿verdad? Porque, como todos sentimos, la realidad supera la ficción. Esta historia es increíble, nadie se la habría podido inventar tan hermosa, y estas cartas…

Entonces es fascinante esa sensación de estar mirando a través de una mirilla, de estar espiando, de saber que todo lo que ocurrió fue verdad, fue tal cual, en personas importantísimas de nuestra historia.

Y después, bueno, esa cosa de la ambientación, los trajes, las estancias… Yo creo que todo eso nos atrapa muchísimo a los espectadores. Y un poco es como la magia del cine: llevarte a otra época, llevarte a otro lugar, olvidarte de tu día a día.

¿Qué valor tiene rescatar esta historia y acercarla al público general?

Bueno, yo creo que tiene todo el valor rescatar esta historia porque, como país, aún les debemos mucho reconocimiento a estos dos literatos, y creo que todavía no ha llegado.

Es una manera interesante de hacérselo atractivo a las nuevas generaciones y de que se den cuenta de lo interesantes, modernos, actuales, sexys que eran estos dos autores, y que los empiecen a leer. Muchísimo mejor nos iría si leyéramos más a Benito.

Y creo que es una manera de reivindicarlos como seres humanos fantásticos, que también en su vida personal eran muy interesantes. Porque, aunque hay un punto en el que ella gestiona mejor lo que se cuenta en la película, él lo intenta muchísimo. Refleja una masculinidad muy ejemplar, no se siente nada amedrentado por estar al lado de una mujer tan brillante, la apoyó en su carrera y la quiso y la quiso por su mente. Lo intentó y, de hecho, pide perdón por muchas de las cosas que hace, cosa en la que hoy en día muchísimos hombres están a años luz de su actitud.