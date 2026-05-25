‘Noveleros’ dedica su próxima entrega a los trabajadores del sector agrícola del Archipiélago

El espacio de Televisión Canaria muestra historias de varios agricultores de las Islas tras las recientes lluvias este martes a las 22:30 horas

El programa de Televisión Canaria ‘Noveleros’ emite el nuevo capítulo «Qué verdito mi campito» dedicado a los profesionales y familias que desarrollan su actividad en el sector agrario de las Islas este martes 26 de mayo a partir de las 22:30 horas. El espacio de la cadena pública analiza el arraigo de la actividad agrícola en el Archipiélago y la recuperación de los terrenos de cultivo de las medianías tras el impacto positivo que han tenido las últimas precipitaciones en el territorio regional.

El programa se desplaza en primer lugar a Tenerife para conocer la historia de Benjamín, un joven agricultor que trabaja en los terrenos familiares siguiendo el oficio de su padre. Aunque inicialmente rechazó la actividad agraria, el protagonista gestiona en la actualidad sus propios cultivos y divulga los procesos de producción a través de las redes sociales.

En el municipio grancanario de Gáldar se encuentran los hermanos Carlos y Evelio, quienes compaginan su profesión como enfermeros con el cultivo y la cosecha de cebollas. Ambos heredaron las tierras de sus padres y explotan la finca familiar con el apoyo de su primo, manteniendo el modelo de agricultura tradicional de la zona norte de la isla.

Imágenes de los diferentes protagonistas del episodio de esta semana dedicada a historias en el sector agrícola.

El espacio también analiza las particularidades de la agricultura de secano en la llanura de Fuerteventura de la mano de Juana y Cosme. La pareja gestiona un terreno agrícola en el entorno majorero junto a su hija Yazmina, quien se encarga diariamente del ordeño del ganado caprino y de la posterior elaboración artesanal de queso para el consumo familiar durante las apañadas.

Finalmente, ‘Noveleros’ viaja hasta La Palma para conocer el testimonio de Mari Nieves, una agricultora de 77 años que mantiene en activo su finca palmera con la colaboración de su vecino Luis. La agricultora compagina las labores diarias de labranza con la venta directa de sus verduras en un puesto del mercadillo municipal, actividad que regenta de forma ininterrumpida desde hace veintitrés años.

A través de programas como ‘Noveleros’, la televisión pública divulga la actualidad, la cultura y la identidad de las Islas, acercando las historias en primera persona y los asuntos de interés general a todos los hogares del Archipiélago.