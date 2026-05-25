Tres heridos, un grave, tras salirse un vehículo de la vía en Teguise

El accidente tuvo lugar en la calle Ruta del Norte sobre las 22:58 horas, momento en el que el 112 Canarias recibió una alerta comunicando el siniestro

Un vehículo se salió de la vía en la noche de este domingo en la calle Ruta del Norte, en el municipio de Teguise, Lanzarote, dejando tres personas heridas, una de ellas de carácter grave, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Sala operativa del 1-1-2 Canarias. Imagen 1-1-2 Canarias

El accidente tuvo lugar a las 22:58, momento en el que el 112 recibió una alerta comunicando la salida de vía de un vehículo con varios ocupantes que precisaban asistencia sanitaria.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, además de bomberos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote y agentes de la Policía Local.

El personal sanitario asistió a tres afectados. Un hombre de 22 años presentaba diversos traumatismos de carácter grave y fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa. Asimismo, dos hombres de 24 años sufrieron heridas de carácter leve y una ambulancia de soporte vital básico los trasladó al mismo centro hospitalario.

Por su parte, los bomberos aseguraron la zona del accidente mientras que la Policía Local reguló el tráfico y realizó el correspondiente atestado.