La periodista y escritora Nadia Jiménez presenta una obra que retrata los primeros meses del sumo pontífice

El pasado 29 de abril se presentó en Canarias ‘Solo León’, el primer libro dedicado al papa León XIV escrito desde el archipiélago. La obra, firmada por la escritora grancanaria Nadia Jiménez, ofrece una mirada cercana a los primeros pasos del sumo pontífice al frente de la Iglesia católica.

Esta novela nace de una experiencia única: la autora estuvo presente en el cónclave que culminó con la histórica fumata blanca que proclamó a León XIV como nuevo Santo Padre hace casi un año.

Un león para la Iglesia

Durante la presentación, Jiménez compartió las impresiones que marcaron la creación de esta publicación y explicó qué perfil de pontífice encontrarán los lectores entre sus páginas.

“Un león, creo que ya lo está demostrando en las declaraciones más recientes con motivo del conflicto de Oriente Medio. Creo que va a ser un león para la Iglesia, un león para el viejo mundo y para Occidente”, señaló la autora en declaraciones a RTVC.

Esta obra no solo aborda los primeros meses de pontificado, sino que también pretende acercar la crónica vaticana a nuevas voces femeninas, un ámbito históricamente dominado por hombres. En ese sentido, Jiménez defendió la necesidad de abrir espacios dentro del periodismo religioso y de la información internacional.

“Solo León”, el primer libro sobre el papa León XIV escrito en Canarias. Informativos RTVC

“Los muros están hechos para derribarlos y las conquistas se hacen poco a poco. Eso es la vida, la vida es movimiento”, afirmó.

La escritora también se refirió a la próxima visita del papa León XIV a Canarias, prevista para los días 11 y 12 de junio. Según explicó, la cuestión migratoria será uno de los ejes centrales del viaje apostólico.

“Va a ser esa mirada que ponga la foto de la migración en Canarias en todo el planeta, y eso va, yo pienso, a marcar un antes y un después”, destacó Jiménez.

Con la llegada de ‘Solo León’ a las librerías, la autora espera ofrecer una obra de referencia para comprender tanto la figura del nuevo pontífice como el contexto social y humanitario que marcará su relación con las islas.