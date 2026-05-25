Según las autoridades de Irán, las negociaciones en estos momentos están centradas en el fin de la guerra y no en el programa nuclear iraní

Irán afirmó este lunes que la firma de un acuerdo con Estados Unidos no es inminente pese a los avances en las negociaciones de paz debido a lo que consideró “cambios frecuentes” en las posturas de los responsables estadounidenses.

Buques en el Estrecho de Ormuz. Imagen Reuters

“Es cierto que hemos llegado a conclusiones sobre muchas cuestiones en discusión, pero eso no significa que la firma de un acuerdo sea inminente”, aseveró el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.

El portavoz reiteró además que las negociaciones en estos momentos están centradas en el fin de la guerra y no en el programa nuclear iraní, cuestión que se dejará para más adelante.

Las declaraciones llegan después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmara que un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán podría materializarse este lunes.

“Pensábamos que tal vez tendríamos noticias anoche o quizá hoy”, declaró Rubio en Nueva Delhi, en referencia al posible acuerdo de paz con Irán.

Estrecho de Ormuz

Medios iraníes y estadounidenses han filtrado detalles de un posible memorando de entendimiento entre Teherán y Washington que incluiría el fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano; la suspensión parcial de sanciones impuestas contra Teherán durante los 60 días en los que se discutiría el programa nuclear iraní; y medidas para facilitar nuevamente la navegación en el estrecho de Ormuz.

El estrecho, por el que transitaba cerca del 20 % del petróleo mundial antes del conflicto, permanece bloqueado por Irán desde el comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, lo que ha contribuido al aumento del precio de los combustibles.

Bagaei afirmó además que Irán establecerá junto con Omán un mecanismo para “garantizar el tránsito seguro” por el estrecho mediante “servicios de navegación” y medidas para proteger el medio ambiente del estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el mar de Omán.

El portavoz iraní aseguró que esos servicios requerirán pagos, aunque rechazó calificarlos como peajes.

“Irán no busca cobrar peajes”, sostuvo Bagaei, quien insistió en que se trata de costes asociados a servicios de navegación y protección ambiental en la zona.