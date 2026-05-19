Trump da un «tiempo limitado» a Irán para alcanzar un acuerdo

El estadounidense frena temporalmente los ataques tras la mediación de varios países, mientras Teherán advierte con abrir nuevos frentes

El presidente Donald Trump ha concedido este martes un plazo limitado a Irán para lograr un acuerdo. El mandatario estadounidense ha lanzado este ultimátum desde la Casa Blanca para evitar el desarrollo de armas nucleares. Esta decisión congela temporalmente la reanudación de los ataques militares en la región.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump – Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA

La tensión internacional aumenta tras las últimas declaraciones del presidente estadounidense sobre el alto el fuego del pasado 8 de abril. Por consiguiente, la comunidad internacional observa con preocupación este nuevo periodo de incertidumbre.

El ultimátum de Washington

Donald Trump ha concretado que el plazo durará solamente dos o tres días. Por tanto, el país norteamericano espera una respuesta antes de la próxima semana. El magnate ha hecho estas declaraciones durante las obras de remodelación de la Casa Blanca.

Asimismo, el líder republicano ha asegurado que estuvo a una hora de ordenar los bombardeos. Sin embargo, los representantes de Irán contactaron con su equipo para solicitar un margen mayor. El presidente confía en evitar los ataques, aunque contempla un gran golpe militar.

Por otro lado, el Gobierno estadounidense suspendió los ataques planeados para este martes debido a motivos diplomáticos. En este sentido, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar pidieron frenar la ofensiva. Pakistán actúa actualmente como el mediador en estas complejas conversaciones.

La respuesta de Teherán

Por su parte, las autoridades de Irán han respondido con contundencia ante las advertencias directas de Washington. De hecho, los portavoces militares amenazan con abrir nuevos frentes de combate en la zona. El país persa activará estas medidas si su enemigo comete una nueva estupidez.

Además, los mandos militares de Teherán han incluido a Israel dentro de sus posibles advertencias de respuesta. El portavoz del Ejército, Mohamad Akraminia, ha calificado de trampa sionista una hipotética ofensiva enemiga. Las fuerzas armadas iraníes aseguran que responderán ante cualquier agresión.