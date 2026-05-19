Los equipos de emergencias intentaron reanimar a la víctima sin éxito en San Bartolomé de Tirajana

Un varón falleció este martes a las 14:10 horas en la playa de San Agustín, en Gran Canaria. Los socorristas rescataron a la víctima del mar con una parada cardiorrespiratoria. Los servicios de emergencias confirmaron la muerte minutos después.

Fallece un hombre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en la playa de San Agustín / 112 Canarias

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias coordinó este suceso. Por consiguiente, los operadores movilizaron un amplio dispositivo sanitario y policial hacia el sur grancanario.

Rescate y asistencia sanitaria

Inicialmente, los socorristas del Servicio de Salvamento en Playas sacaron al hombre del agua. Enseguida, estos profesionales comenzaron a practicarle las primeras maniobras de reanimación básica.

Además, el 112 activó rápidamente al Servicio de Urgencias Canario para esta intervención. Por ello, una ambulancia y un helicóptero medicalizados llegaron a la zona para asistir al afectado.

Sin embargo, el personal del SUC constató que el varón seguía en parada cardiorrespiratoria. Entonces, aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas que finalmente no lograron salvarle la vida.

Coordinación de seguridad y rescate

Posteriormente, los bomberos de San Bartolomé de Tirajana aseguraron el perímetro de la arena. De esta forma, facilitaron las complejas maniobras de aterrizaje y despegue del helicóptero medicalizado.

Asimismo, los agentes de la Policía Local acudieron de inmediato al lugar del incidente. Estos efectivos colaboraron activamente con el resto de los recursos de emergencias presentes allí.

Finalmente, la Policía Nacional asumió la custodia del cuerpo del varón. Ahora, estos agentes instruyen las diligencias correspondientes hasta llegada de la autoridad judicial.