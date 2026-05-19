Casi una tonelada de rodolitos regresa a las playas de La Oliva

Vecinos del municipio devuelven estas valiosas estructuras marinas tras tenerlas en sus jardines y casas

El Ayuntamiento de La Oliva recuperó esta semana casi mil kilos de rodolitos en Fuerteventura para proteger el litoral. Trabajadores municipales recogieron este material de gran valor ambiental de varios jardines y viviendas particulares. Las autoridades buscan recuperar estas singulares estructuras marinas conocidas popularmente como roscas.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La protección de las playas majoreras supone un reto constante en la actualidad. Por ello, el consistorio promueve la devolución voluntaria de estos elementos naturales. Extraer estas famosas cotufas perjudica gravemente el frágil ecosistema local.

Sanciones y normativas municipales

En primer lugar, la normativa vigente prohíbe totalmente sacar estos restos calcáreos del mar. Cualquier persona incumple la ley si decide llevarse este recuerdo natural a su casa.

Por consiguiente, los infractores asumen castigos económicos muy severos por este daño medioambiental. David Fajardo, concejal de Medioambiente de La Oliva, detalla estas importantes penalizaciones municipales.

Según Fajardo, los ciudadanos infractores enfrentan sanciones económicas de hasta 3.000 euros. Además, el concejal destaca el interés del ayuntamiento por despertar la conciencia vecinal.

Importancia del entorno natural

Ahora, afortunadamente, el municipio observa el retorno de este valioso y escaso material. Muchos residentes tenían estas estructuras decorando sus espacios privados durante varios años.

Sin embargo, estas singulares cotufas poseen una función vital en la naturaleza canaria. Sebastián Tenreiro, guía medioambiental de La Oliva, explica su importancia biológica. Tenreiro señala que estos elementos albergan a diversas especies de animales. También, su continua erosión junto con otros minerales volcánicos da color a nuestras costas.