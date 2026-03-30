El Ayuntamiento de Puntallana precinta los accesos a la cala tras los derrumbes registrados durante la pasada madrugada

La borrasca Therese provoca el cierre de la playa de Puerto Trigo en Puntallana este lunes. El consistorio restringe el paso tras los graves desprendimientos ocurridos por las lluvias recientes. Técnicos municipales evaluarán el terreno para garantizar la seguridad de todos los visitantes.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La zona de Puerto Trigo presenta un aspecto desolador en sus accesos y en la propia cala. Los desprendimientos de tierra y rocas ocurrieron durante la pasada madrugada de forma inesperada. Los operarios municipales ya han precintado todo el perímetro para evitar accidentes personales.

Este incidente rompe con una racha de veintiséis años de total tranquilidad en la zona. El último suceso similar en este litoral palmero ocurrió durante el temporal del año 2000. Aquella rehabilitación integral mantuvo la seguridad de la playa hasta la llegada de Therese.

La tranquilidad habitual de esta costa desaparece por el riesgo de nuevos desplomes inminentes. Las autoridades locales mantienen la prohibición de paso hasta que la situación mejore sensiblemente. La seguridad de los vecinos y turistas es ahora la prioridad absoluta del consistorio.

Labores de inspección y limpieza

El alcalde Víctor Guerra vincula directamente estos derrumbes con las intensas lluvias pasadas. El calor actual favorece la inestabilidad de los taludes tras la acumulación de humedad. El Ayuntamiento actuó el año pasado en este risco para reforzar los barandales.

Los expertos comprobarán ahora el estado real del talud y del risco afectado. Esta inspección determinará si el personal municipal puede trabajar con seguridad en la zona. Primero deben asegurar la pared antes de iniciar cualquier labor de limpieza profunda.

El equipo de operarios acondicionará la playa en cuanto el terreno esté estabilizado. El Ayuntamiento pide a la población que respete escrupulosamente todas las restricciones actuales. Los accesos permanecerán cerrados al público hasta nuevo aviso por parte de las autoridades.