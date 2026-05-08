Este sábado la ‘Transvulcania adidas’ vivirá su gran jornada con tres pruebas: la Ultramaratón, la Maratón y la Media Maratón, además de las modalidades inclusivas de la prueba

La ‘Transvulcania adidas‘ vivirá este sábado 9 de mayo la gran jornada de su 16ª edición con tres pruebas que se desarrollarán en paralelo sobre el sendero GR-131 y el malpaís de la Ruta de los Volcanes.

La organización, gestionada por el Cabildo de La Palma a través de SODEPAL, ha cerrado un cartel internacional sin precedentes con campeones del mundo, ganadores de UTMB, CCC, Western States y Skyrunner World Series, en lo que se augura como una de las ediciones de mayor nivel competitivo de toda la historia de la prueba palmera.

A la convención de elites se suma la fiebre de los atletas populares, que llenan casi desde el minuto uno las más de 3.000 plazas que ofrece la carrera. A la cita se suma el salto cualitativo dado por la organización en las modalidades inclusivas -Joelette y Desafío – que registran cifras inéditas de participación.

Sábado, 9 de mayo, día grande en al Transvulcania. Imagen cedida por la organización

Ultramaratón: pulso global por la corona de La Palma

La distancia reina, 73,06 kilómetros con 4.350 metros de desnivel positivo entre el Faro de Fuencaliente y Los Llanos de Aridane, dará la salida a las 6:00 horas del sábado. La Ultramaratón concentra el mayor número de figuras internacionales del cartel y reunirá a representantes de los cinco continentes en lo que se prevé como un duelo abierto desde el primer kilómetro.

En categoría masculina, la armada española estará liderada por una de las grandes leyendas del trail mundial, Luis Alberto Hernando (ITRA 824), tres veces campeón del mundo de trail por la IAU (2016, 2017 y 2018), campeón de Europa de Ultras, ganador en tres ocasiones de la Ultramaratón de Transvulcania y plusmarquista histórico de la prueba con un registro de 6h 52’ 39”. Le acompañan Mario Olmedo (ITRA 879), Zaid Ait Malek (869), Abel Carretero (869), Borja Fernández (858), Pablo Villa (845) y Rodrigo Monasor (843).

El bloque internacional en esta edición de la Transvulcania lo encabezan los italianos Nadir Maguet (919) y Andreas Reiterer (907), los estadounidenses David Sinclair (ITRA 915), Ben Dhiman (911) y Matt Daniels (887); Dmitry Mityaev (905), el japonés Rui Ueda (896) y el chino Jiasheng Shen (891) o el escandinavo Petter Engdahl, ganador en 2022.

En la prueba femenina, la nómina de favoritas la lidera la francesa Blandine L’Hirondel (ITRA 791). Se completa con la alemana Daniela Oemus (746), la australiana Lucy Bartholomew (733) — una de las ultrafondistas más mediáticas del circuito global —, las atletas de bandera neutral Ekaterina Mityaeva (760) y Anastasia Davydova (705) y la italiana Federica Zuccollo (669), todas ellas con podios recientes en pruebas del calendario internacional. Las opciones españolas pasan por la incombustible Azara García de los Salmones (771) y por la experimentada Gemma Arenas (744). Al citado elenco se suma la histórica Emelie Forsberg (723), que regresa a Transvulcania diez años después de su última victoria.

Maratón: explosividad y velocidad de élite

La Maratón, de 43,20 kilómetros, parte del Roque de los Muchachos y desciende hasta la arena de la Playa de Puerto de Tazacorte. Más de 3.300 metros de bajada que exigen un trabajo muscular enorme y dan singularidad a esta prueba frente a cualquier maratón convencional.

En categoría masculina, Alex García Carrillo (ITRA 883) llega como gran favorito. Le presentarán batalla los italianos Christian Marini (852) y Giacomo Forconi (833) o el portugués Tiago Vieira (861). Nombres como Pablo Bautista, Zaid Ait Malek y Fran Anguita plantean serias opciones españolas de pódium.

En categoría femenina, Ikram Rharsalla (ITRA 775) lidera la modalidad. Refuerzan la presencia nacional Julia Font (762), Leire Fernández (698), Vanessa Caba (658) o Inés Astrain. El bloque internacional se completa con la islandesa Elisa Kristinsdottir (761), las italianas Elisa Desco (753) y Anna Ongaro (669), la alemana Kim Schreiber (748) y la argentina Florencia Milanesi (660).

Media Maratón: la prueba más explosiva, debut en la Copa del Mundo WMRA

Una hora y media después que la ultra, a las 7:30 horas, parte la Media Maratón desde el Faro de Fuencaliente. Sus 24,80 kilómetros y 2.097 metros de desnivel positivo recorren la emblemática Ruta de los Volcanes hasta la meta del Refugio de El Pilar. La distancia debuta este 2026 dentro de la WMRA World Mountain Running Cup —organismo reconocido por World Athletics— en la categoría Classic.

A ello se suma la llegada del talentoso y supercompetitivo atletismo keniano, que aterriza en la Isla Bonita con una expedición de corredores y corredoras de élite. Seis de ellos llegan de la mano del equipo Run2gether —dominador habitual de las cumbres alpinas y de las pruebas WMRA—, mientras que el club NNormal trae a las cumbres palmeras a la poderosa Joyce Muthoni Njeru (789), actual número uno del ranking WMRA, triple Campeona de la Copa del Mundo WMRA (2021, 2022 y 2023) y Campeona de la Golden Trail World Series 2024: una leyenda en activo del trail running mundial.

Sábado, 9 de mayo, día grande en al Transvulcania. Imagen cedida por la organización

Modalidades inclusivas: Joëlette y Desafío Transvulcania marcan máximos de participación

El crecimiento competitivo de la cita corre en paralelo al de su dimensión social. El Plan «Transvulcania Accesible 2026» se traduce sobre el terreno en cifras inéditas en las modalidades adaptadas, demostrando que el deporte inclusivo deja de ser una participación testimonial para convertirse en parte estructural del evento.

La modalidad Joëlette, que permite acercar la montaña a personas con movilidad reducida acompañadas por equipos especializados, alcanza este 2026 un récord histórico al pasar de los 3 equipos de la edición anterior a 7 equipos inscritos. La organización incorpora, además, por primera vez, premios en metálico para esta modalidad, equiparando su reconocimiento al del resto de distancias y poniendo en valor el esfuerzo de los equipos participantes.

Por su parte, el Desafío Transvulcania experimenta un salto cuantitativo de gran magnitud: pasa de un único participante en 2025 a 15 inscritos en esta edición, tras el debut del año pasado materializado como un reto pionero con perro guía. Ambas modalidades se complementan con la Transvulcania Kids-Junior Inclusiva y con el Desfile de Banderas en la meta de Los Llanos de Aridane, garantizando la presencia transversal de la inclusión en todos los espacios y modalidades de la prueba.

Dónde puedes ver en directo la Transvulcania