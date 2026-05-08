El informe SOS Costas Canarias alerta del aumento de la artificialización del litoral, la pérdida de suelo agrícola y el crecimiento de turistificación

Canarias pierde cuatro kilómetros de costa al año por la turistificación. Europa Press

Canarias pierde cada año unos cuatro kilómetros de costa natural debido al avance de la urbanización y la presión turística, según recoge el informe SOS Costas Canarias, elaborado por la Fundación Canarina y el Observatorio de la Sostenibilidad.

El documento señala que el 18% del suelo situado en la franja de los primeros 500 metros desde el mar ya está artificializado.

El estudio apunta a la turistificación como principal motor de esta transformación. Municipios como Adeje, San Bartolomé de Tirajana, Yaiza, Pájara y Mogán ya cuentan con más plazas turísticas que residentes.

Algunos vertidos registrados afectan a espacios protegidos

Además, el informe advierte de la pérdida de suelo agrícola en zonas costeras y del incremento del riesgo de inundaciones.

La investigación también analiza la situación de los vertidos al mar. De los 403 puntos de vertido registrados en Canarias durante 2025, 291 carecen de autorización vigente y 94 afectan directamente a espacios protegidos de la Red Natura 2000.

Entre las medidas propuestas, el informe reclama paralizar nuevos desarrollos urbanísticos en la franja de 500 metros desde la costa y revisar los planes de ordenación territorial.