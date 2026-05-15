El pesquero Domenech de Varó naufragó frente a la costa de Mala, al norte de la isla de Lanzarote con décadas de incertidumbre para los familiares de los desaparecidos

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Asociación de Familiares de las víctimas del naufragio del pesquero Domenech de Varó ha asistido este viernes a la exhumación de los restos de tres marineros en el cementerio de San Román, en Arrecife. El acto, celebrado entre las 09:00 y las 09:30 horas, marca un nuevo paso en el largo proceso de recuperación e identificación de las víctimas de una tragedia ocurrida hace más de 50 años.

Exhumación de los restos en el cementerio de Arrecife. Imagen RTVC

El pesquero naufragó frente a la costa de Mala, al norte de la isla de Lanzarote, dejando tras de sí una profunda huella en la comunidad local y décadas de incertidumbre para los familiares de los desaparecidos. Durante años, la falta de medios técnicos impidió esclarecer completamente la identidad de los cuerpos recuperados.

Sin embargo, una investigación reciente, apoyada en análisis de ADN y en un trabajo exhaustivo de documentación histórica, ha permitido identificar a cinco de los marineros que se enterraron en Arrecife. Dos de ellos ya se recuperaron en noviembre de 2024, mientras que la exhumación realizada hoy completa la recuperación de los tres restantes.

Este avance pone fin a 53 años de incertidumbre para las familias, que han luchado durante décadas por obtener respuestas.