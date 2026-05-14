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Mar Carretero, la astrofísica lanzaroteña que encontró su vocación bajo las estrellas

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Las noches en las playas despertaron la pasión de la científica canaria, Mar Carretero, por el universo y la llevaron a ser reconocida por sus investigaciones sobre estrellas fugitivas

Las noches estrelladas de Lanzarote marcaron la infancia y el futuro de la astrofísica Mar Carretero. Desde pequeña, recuerda acudir con sus padres a la playa y contemplar la Vía Láctea en un cielo limpio y oscuro, una experiencia que, según explica, resulta casi imposible en muchos lugares del mundo.

Aquellos paisajes y el contacto con el firmamento despertaron una curiosidad que acabaría guiando toda su trayectoria científica.

Además, esa pasión la llevó a estudiar Astrofísica en Barcelona y a especializarse en el estudio de las llamadas “estrellas fugitivas”, astros que se desplazan a gran velocidad por la galaxia.

Mar Carretero, la astrofísica lanzaroteña que encontró su vocación bajo las estrellas
Mar Carretero, la astrofísica lanzaroteña que encontró su vocación bajo las estrellas. RTVC

Mayor inversión en ciencia en España

Además, su investigación, que desarrolló junto a sus supervisores, la reconocieron con el Tercer Premio Vanguardia de la Ciencia, destinado a mujeres que lideran investigaciones en España. Además, la propia científica admite sentirse identificada con esas estrellas que desafían las normas establecidas: “Un poco sí, un poco me siento estrella fugitiva”.

Pese a desarrollar su carrera lejos de Canarias, Carretero asegura mantener un fuerte arraigo con Lanzarote y reconoce que volver a la isla le ayuda a recuperar energía e inspiración.

Además, reivindica una mayor inversión en ciencia en España y expresa su deseo de regresar algún día a las islas para compartir su experiencia y servir de referente a futuras generaciones de niñas fascinadas por la belleza del cielo nocturno.

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