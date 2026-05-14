Gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento y agricultores colaboran en una iniciativa de 190.000 euros para mejorar el riego de las plataneras

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Gomera, el Ayuntamiento de Hermigua, la Sociedad Cooperativa Agrícola Insular de La Gomera y la Comunidad de Regantes del Valle de Hermigua han firmado un convenio para desarrollar un proyecto piloto de riego de alta eficiencia en fincas de platanera del municipio.

La iniciativa, dotada con 190.000 euros para las anualidades 2026 y 2027, se pondrá en marcha inicialmente en cuatro explotaciones del Valle de Hermigua que suman una superficie de 13.000 metros cuadrados.

El proyecto busca implantar un modelo de gestión hídrica más eficiente mediante sistemas como el riego localizado por goteo, la sensorización del suelo y la automatización.

Hermigua impulsa un proyecto piloto para modernizar el riego de las plataneras. Cabildo de La Gomera

Nuevo sistema de reparto diario

El consejero de Agricultura, Narvay Quintero, explicó que el objetivo es optimizar el uso del agua y los fertilizantes, mejorar la producción y reducir costes para los agricultores. Además, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, destacó que esta experiencia permitirá obtener datos reales sobre cómo incrementar el rendimiento de las explotaciones y avanzar hacia un modelo agrícola “más moderno y sostenible”.

Actualmente, las explotaciones de la zona emplean métodos tradicionales que generan un elevado consumo de agua y pérdidas por evaporación y escorrentía. Por ello, la Comunidad de Regantes probará un nuevo sistema de reparto diario ajustado a las necesidades reales de la platanera.

La experiencia arrancará la próxima semana con las primeras resiembras y tendrá una duración mínima de dos años para evaluar la viabilidad técnica, económica y agronómica del riego por goteo en las condiciones específicas de Hermigua.