Alumnos y padres reclaman acondicionar los márgenes de la GC-100, denuncian el peligro diario frente a miles de vehículos

Estudiantes y familias del IES José Frugoni Pérez en Telde reclaman un acceso seguro al centro. Cada día caminan por los peligrosos márgenes de la vía GC-100. Por consiguiente, exigen al Cabildo acondicionar la zona inmediatamente.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La comunidad educativa del Instituto José Frugoni Pérez denuncia un grave problema. El acceso peatonal al colegio presenta un estado verdaderamente lamentable. Por ello, exigen acondicionar los márgenes de la vía urgente.

El peligro diario en la vía GC-100

Diariamente, más de 700 alumnos utilizan este camino inestable. Entran y salen del instituto sorteando numerosas dificultades en la zona. Además, la carretera soporta el paso de 5 mil vehículos diarios.

América Franco, coordinadora del centro, explica la situación actual. Los estudiantes cruzan la vía deprisa para coger la guagua. Asimismo, el camino tiene muchísima maleza y grandes socavones.

En consecuencia, la lluvia empeora todo al generar mucho barro. Lidia Santiago, expresidenta del AMPA, ratifica la imposibilidad de caminar. También subraya que este problema afecta a todos los vecinos.

Reivindicaciones y respuesta institucional

Hace unos años, el Cabildo realizó mejoras en el camino. Sin embargo, la comunidad educativa considera estas acciones totalmente insuficientes. Los trabajadores solo levantaron la pionda por otra más grande.

Por su parte, el alumnado confirma la clara falta de espacio. Un estudiante señala que muchísimas personas acuden a esta escuela. Por eso, necesitan urgentemente un camino seguro para los transeúntes.

Actualmente, Coalición Canaria llevó esta importante denuncia al Pleno insular. Vidina Cabrera pide al consejero Augusto Hidalgo que ejecute la obra. Finalmente, el Cabildo responde que planea expropiar terrenos para solucionarlo.