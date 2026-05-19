Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este miércoles 20 de mayo

En los próximos días notaremos como poco a poco las temperaturas irán sumando grados y la humedad irá cayendo, con ella, la probabilidad de lluvia que se disipa durante varios días.

Este miércoles veremos nubes bajas al amanecer casi pegadas a la costa en torno a los 900 metros que tenderán a perder terreno, algunas nubes por la tarde también se podrían generar en el sur pero de poca importancia.

Se verán grandes ratos de sol sobre todo hacia las cumbres y, en el caso de la provincia oriental, no se descarta que se vea también ligera calima en las cumbres.

El viento irá a menos y soplará de componente norte de flojo a moderado.

Las temperaturas irán en ascenso tanto las máximas como las míni9mas, algo menos en La Palma.

El estado de la mar será de marejada con áreas de fuerte marejada en las costas del norte y canales entre islas donde las olas podrían llegar a los 2 metros.

Previsión por islas

El Hierro: Esperamos menos nubes, las más compactas se verán por la mañana y luego de forma dispersa, se combinarán con ratos de sol. El viento amainará y las temperaturas subirán.

La Palma: Las nubes bajarán de cota, las veremos pegadas a la costa norte y este por la mañana y luego tenderán a disiparse. Las temperaturas no variarán mucho en esta isla.

La Gomera: Esperamos nubes, más por la mañana que por la tarde en el norte, algunos se podrían generar por el sur por la tarde. Amainará el viento y las temperaturas subirán.

Tenerife: La nubosidad se situará en el norte por la mañana y tenderá a disiparse. Se generarán algunas por el sur. Habrá numerosos ratos de sol. Las temperaturas subirán.

Gran Canaria: Manto nuboso por el norte, en el resto estará despejado con ligera calima y alguna nube dispersas por el sur. Las temperaturas irán de los 17 a los 23 grados.

Fuerteventura: Habrá nubes al amanecer que se irán despegando de la costa, quedarán cielos despejados difuminados con ligera calima. Las temperaturas irán de los 17 a los 26 grados.

Lanzarote: Se verán más nubes por la cara oeste y perderán terreno conforme avance el día. Las temperaturas se moverán entre los 17 y los 25 grados en Arrecife.

La Graciosa: Intervalos nubosos a lo largo del día y ligera calima en el horizonte. El viento tenderá a amainar y las temperaturas máximas ganarán unos grados.