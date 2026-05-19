La periodista Nanda Santana redacta este manual para ayudar a madres que sufren violencia vicaria e institucional

El delegado de Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, presentó este martes este manual para las madres víctimas. Nanda Santana elaboró el documento para ofrecer apoyo práctico durante la Semana de la Administración Abierta 2026. Las instituciones pretenden mejorar la atención integral y proteger firmemente a los menores.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La Delegación del Gobierno en Canarias acoge el lanzamiento oficial de la ‘Guía para madres que sufren violencia vicaria e institucional’. Este proyecto reúne la experiencia directa de madres supervivientes junto al conocimiento de diversos expertos. De esta forma, el manual ofrece claves fundamentales de acompañamiento para las mujeres afectadas.

Un compromiso institucional firme

Anselmo Pestana inauguró este importante acto junto a Carmen Martínez y Teresa Mayans. En este sentido, el delegado definió el proyecto como una valiosa herramienta de gran compromiso público y responsabilidad.

Asimismo, las autoridades buscan mostrar un reconocimiento profundo hacia muchísimas mujeres valientes. Ellas afrontan continuamente el inmenso dolor, la enorme incomprensión y la soledad ante esta crueldad machista.

Por consiguiente, el Gobierno de España quiere avanzar rápidamente en la erradicación de estas violencias. Las instituciones pretenden reforzar la protección integral de las víctimas en todo momento.

Datos alarmantes y recuerdo a las víctimas

España registra cifras terribles desde el inicio de los recuentos oficiales en 2013. Los padres o parejas asesinaron brutalmente a sesenta y ocho niñas y niños. Concretamente, nueve de estos trágicos crímenes ocurrieron en Canarias.

Además, el sistema VioGén publicó datos muy preocupantes en el pasado mes de abril. Actualmente, 311 menores permanecen en clara situación de riesgo por la violencia hacia sus madres.

Durante la presentación, las autoridades recordaron especialmente los casos de las pequeñas Anna y Olivia. Estos duros sucesos grabaron sus nombres en la conciencia colectiva de todo el país.

Debate experto y formación especializada

Tras presentar el documento principal, los organizadores celebraron una mesa redonda. Los participantes abordaron los principales retos en la atención integral a las víctimas.

Evelia Déniz moderó este necesario coloquio entre especialistas del ámbito jurídico y forense. En este debate participó Auxiliadora Díaz, magistrada del Juzgado de Violencia de Género.

Por otra parte, Eva Bajo aportó su valiosa visión profesional al encuentro institucional. Ella dirige el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas.