Tráfico despliega una campaña especial en vías urbanas e interurbanas de Canarias y el resto de España para reducir la siniestralidad

La Dirección General de Tráfico (DGT) arranca este lunes una nueva campaña de control de velocidad que se extenderá hasta el próximo 19 de abril. Los agentes priorizarán la vigilancia en las carreteras convencionales y en las vías urbanas de todo el país, incluyendo el archipiélago canario. Esta iniciativa busca combatir uno de los principales factores de riesgo en la conducción y cuenta con el respaldo del Ministerio del Interior.

Imagen de archivo | Delegación del Gobierno en Canarias

La campaña se integra dentro de la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 y el Plan Mundial del Decenio de Acción, cuyo objetivo principal aspira a reducir a la mitad el número de víctimas mortales antes de que termine la década. Tanto la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil como las policías locales supervisarán los tramos de riesgo y aquellos puntos negros donde la circulación supera habitualmente los límites establecidos.

Prevención y concienciación frente al riesgo

El dispositivo mantiene un marcado carácter preventivo y utilizará señalización vertical circunstancial para anunciar a los conductores la presencia de los controles. La DGT insiste en que la velocidad inadecuada figura como el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, subraya la relevancia de estas acciones: “Aproximadamente el 30 % de los siniestros mortales en las carreteras son causados por una velocidad excesiva o inadecuada. Y en España éste es un factor concurrente presente en más del 20 % de los accidentes mortales. De ahí la importancia de estas campañas de vigilancia intensiva porque respetar los límites es fundamental para salvar vidas: no se trata solo de evitar sanciones, sino de proteger la vida propia y la de los demás”.

Imagen de archivo | Guardia Civil

Pestana advierte además que sobrepasar los límites de seguridad agrava la severidad de las lesiones en caso de impacto. En palabras del delegado: “Hay que recordar que el exceso de velocidad no solo aumenta el riesgo de siniestro durante la conducción, sino que también aumenta el de mayor severidad de las lesiones de los accidentados. Son riesgos innecesarios a los que se enfrentan no solo los conductores, sino que ponen en peligro al resto de vehículos y peatones”.

Estadísticas y comportamientos al volante

Los precedentes de estas campañas muestran un alto volumen de infracciones en todo el territorio nacional. Durante el control realizado en agosto de 2025, los agentes supervisaron más de 1,3 millones de vehículos y tramitaron 82.998 denuncias en España. En el ámbito específico de Canarias, la Guardia Civil controló a 106.353 conductores, de los cuales 5.055 recibieron una sanción por exceder los límites permitidos.

Los propios conductores reconocen habitualmente estas conductas imprudentes ante los encuestadores. Según el Observatorio Europeo de Seguridad Vial, el 56,3 % de los usuarios europeos admite haber circulado por encima del límite en zonas urbanas de forma deliberada. En nuestro país, los datos son aún más preocupantes: alrededor del 60 % de los conductores españoles reconoce superar la velocidad legal en carreteras convencionales, autovías y autopistas, mientras que casi la mitad admite hacerlo también en las calles de las ciudades.

El balance de siniestralidad de 2024 justifica la intensificación de estos controles ante el repunte de las víctimas. El año pasado se cerró con 1.785 fallecidos en las vías españolas y miles de heridos de diversa consideración. Los datos reflejan un incremento del 3 % en las personas heridas hospitalizadas respecto al ejercicio anterior, una tendencia que las autoridades pretenden revertir con una vigilancia más estricta y una mayor responsabilidad ciudadana.