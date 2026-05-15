Todos los detalles de la previsión del tiempo en Canarias para este sábado 15 de mayo

Este fin de semana seguiremos con tiempo húmedo. Este sábado tendremos cielos nubosos en el note de las islas montañosas donde son probables precipitaciones débiles y ocasionales, aunque habrá algunos claros durante las horas centrales. En el resto de vertientes, predominará los intervalos nubosos.

Imagen RTVC

Las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Las máximas suben ligeramente en el interior de las islas de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. El viento será el alisio moderado que será más intenso en las vertientes expuestas, noroeste-sureste, durante la madrugada y primera mitad del día, donde son probables rachas fuertes.

Y en el mar, habrá mar combinada del norte en costas abiertas al norte y litoral oeste de las islas más occidentales y de Fuerteventura y Lanzarote donde las olas podrían superar los 2m, así como en canales entre islas. En costas más resguardadas del sur las olas no superarán el 1m.

El tiempo en Canarias:

El Hierro: Cielos poco nubosos salvo por norte y noreste donde habrá intervalos nubosos. Viento alisio moderado y temperaturas agradables.

La Palma: Intervalos nubosos que serán más significativos en la vertiente norte y este donde no se descarta algunas lluvias débiles y dispersas. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 16ºC a los 21ºC en la capital.

La Gomera: Nuboso en el norte e interior. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento del noreste moderado y temperaturas máximas 19ºC – 24ºC en costas.

Tenerife: Intervalos nubosos que tenderá a nuboso en el norte y en el sur debido a nubosidad de evolución por la tarde. No se descarta que pueda caer alguna gota. En el resto poco nuboso. Viento alisio moderado acelerándose en el este-sureste. Temperaturas que oscilarán entre los 17ºC y los 23ºC en la capital.

Gran Canaria: Panza de burro en el norte y noreste sin descartar algunas lluvias débiles y ocasionales. En el resto, poco nuboso o despejado. Viento alisio moderado con probables rachas fuertes en el noroeste y sureste. Temperaturas que irán desde los 18ºC a los 22ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos que serán más compactos en el interior y este. Viento alisio moderado. Probables rachas fuertes en extremo sur por la tarde, como en Morro Jable y Costa Calma. Temperaturas máximas entre los 21ºC – 24ºC.

Lanzarote: Intervalos nubosos donde no se descarta alguna gota en el norte por la mañana. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 17ºC a los 22ºC en Arrecife.

La Graciosa: Cielos poco nubosos por la mañana. Por la tarde habrá intervalos nubosos. Viento alisio moderado y temperaturas que irán desde los 16ºC y los 23ºC en Caleta de Sebo.