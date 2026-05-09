Las máximas bajarán ligeramente en las vertientes este y en las vertientes norte y oeste de Tenerife

Imagen RTVC.

Este domingo predominará los intervalos nubosos en las islas montañosas que tenderá a cielos nubosos al mediodía y por la tarde sobre todo en el interior y vertientes norte y este donde son probables algunas lluvias débiles y ocasionales.

Además, en Fuerteventura y Lanzarote habrá intervalos nubosos a primeras horas del día y nubosidad de evolución por el interior y este por la tarde. Habrá intervalos de nubes altas que cruzará el archipiélago de noroeste a sureste.

Respecto a las temperaturas no experimentarán grandes cambios. Del mismo modo, las máximas bajarán ligeramente en las vertientes este y en las vertientes norte y oeste de Tenerife.Por su parte, el viento soplará flojo de componente oeste en las islas occidentales y flojo de componente norte en las orientales.

También, en altas cumbres de Tenerife será fuerte del suroeste donde son probables rachas localmente muy fuertes. Predominará el régimen de brisas en costas.

Y en el mar, predominará el mar de fondo del noroeste en costas abiertas al norte y litoral oeste de El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote con olas que podrían alcanzar los 2m. En el resto de costas las olas difícilmente superarán el 0,5 m.

El tiempo en Canarias por isla:

El Hierro: Intervalos nubosos que tenderá a nuboso en el interior y este. Viento flojo de componente oeste. Brisas en costas y temperaturas agradables.

La Palma: Intervalos nubosos matinales tendiendo a nuboso o muy nuboso por la tarde. Probables precipitaciones débiles y ocasionales en el norte y este a primera y última hora. Viento de componente oeste flojo. Temperatura máxima que rondará los 21ºC en la capital.

La Gomera: Cielos nubosos que tenderá a poco nuboso en el oeste y sur. No se descarta alguna gota en el interior. Viento flojo de componente oeste. Brisas en costas y temperaturas máximas entre los 19ºC y los 23ºC en costas.

Tenerife: Intervalos nubosos que tenderá a cielos nubosos en el interior, norte y este donde se generará nubosidad de evolución sin descartar lluvias débiles y dispersas. Viento flojo de componente oeste con predominio de brisas, salvo en la cumbre que será fuerte del suroeste con probables rachas localmente muy fuertes. Temperaturas máxima de 23ºC en la capital.

Gran Canaria: Intervalos nubosos matinales que tenderá a cielos nubosos por la tarde donde son probables lluvias débiles y ocasionales en el interior, norte y este. Intervalos de nubes altas durante toda la jornada. Viento flojo de componente norte con predominio de brisas. Temperaturas que oscilarán entre los 17ºC y los 22ºC en la capital.

Fuerteventura: Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso con intervalos de nubes altas salvo por el este y norte que estará nuboso. Viento flojo de componente norte con predominio de brisas. Temperaturas máximas entre los 20ºC – 24ºC.

Lanzarote: Intervalos nubosos salvo por el este que estará nuboso. Intervalos de nubes altas. Viento flojo de componente norte. Temperatura máxima que rondará los 23ºC en Arrecife.

La Graciosa: Nubosidad en cantidad variable. Intervalos de nubes altas. Predominio de brisas durante la mañana y temperaturas que oscilarán entre los 16ºC y los 23ºC en Caleta de Sebo.