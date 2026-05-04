Unionista de Salamanca vs CD Tenerife | J36 Primera Federación 25-26

Unionista de Salamanca vs CD Tenerife. Consulta el horario y dónde se juega el partido, las estadísticas de ambos equipos que se enfrentan este sábado 9 de mayo. Partido correspondiente a la J36 de la Primera Federación. Se puede seguir en directo en rtvc.es

Unionista de Salamanca y CD Tenerife se enfrentan este sábado 9 de mayo, a partir de las 17:30 (hora canaria) en el Estadio Municipal Reina Sofía. Partido correspondiente a la jornada 36 de la Primera Federación.

Unionista de Salamanca vs CD Tenerife | J36 Primera Federación

Estado de forma de ambos equipos

El conjunto blanquiazul llega al duelo tras ganar 2-0 en casa al Barakaldo. El equipo de Álvaro Cervera es líder además de que la jornada pasada consolido su ascenso a Segunda División.

Por su parte, el Unionista de Salamanca se encuentra a mitad de la tabla. El equipo ha ganado trece partidos, habiendo empatado diez y perdido doce encuentros.

Posiciones en la clasificación de Unionista de Salamanca y CD Tenerife

En la clasificación, el Tenerife es líder destacado con 73 puntos. Por su parte, el AD Mérida ocupa la octava posición de la tabla. El conjunto salamantino se encuentra con 49 puntos.

Últimos enfrentamientos H2H entre Unionista de Salamanca y CD Tenerife

El Unionista de Salamanca y el CD Tenerife se han enfrentado solamente una vez y ganó el Unionista de Salamanca. El equipo canario ha ganado dos de sus últimos cinco partidos, habiendo empatado los tres.

Por su parte, el equipo salamantino llega al encuentro habiendo empatado dos de sus últimos cinco partidos, perdido otro y ganado los otros dos.

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