El CD Tenerife ya es oficialmente equipo de Segunda División. Aunque el conjunto blanquiazul se enfrentaba al Barakaldo CF en un duelo decisivo en el Heliodoro Rodríguez López, la noticia del ascenso llegó antes de lo esperado gracias a que el Osasuna Promesas venció al Celta B, facilitando matemáticamente el regreso del equipo tinerfeño a LaLiga Hypermotion. Con los deberes hechos desde fuera del campo, la afición celebra por todo lo alto que el Tenerife vuelve a pertenecer a la categoría de plata del fútbol español.

El partido entre el CD Tenerife y el Barakaldo CF se ha podido seguir en directo a través de Televisión Canaria y en rtvc.es. Hay un gran despliegue organizado para ofrecer las mejores imágenes de todo lo que acontece. Un especial que comenzó desde las 16:20 y se ha prolongado hasta la madrugada. Además, rtvc.es ha realizado una cobertura digital especial, con equipos en los puntos más destacados de la jornada, para ofrecer las mejores imágenes también a través de la web y redes sociales.

En Directo Última actualización el 02-05 00:40

El CD Tenerife celebra por todo lo alto su regreso a la categoría de plata del fútbol español Santa Cruz de Tenerife se tiñe de blanco y azul para abrazar un ascenso que supone el regreso del club al fútbol profesional en unas celebraciones que se alargarán durante la madrugada.

Plantilla, directiva y cuerpo técnico del CD Tenerife, suben al escenario durante las celebraciones por el ascenso La plantilla, la directiva y el cuerpo técnico del CD Tenerife suben al escenario durante las celebraciones por el ascenso. Equipo y afición se funden en un momento que simboliza el esfuerzo y la ilusión de una temporada culminada con éxito.

Una representación del CD Tenerife sale al balcón del Cabildo a saludar a la afición Jugadores, cuerpo técnico y directiva del CD Tenerife se asoman al balcón del Cabildo ante una marea blanquiazul que abarrotaba la plaza, los protagonistas compartieron cánticos y gestos de gratitud con una afición entregada que no dejó de alentar durante toda la temporada.

Así fue la llegada del CD Tenerife al Cabildo

Plantilla, cuerpo técnico y directiva del CD Tenerife son recibidos en el Cabildo durante las celebraciones por el ascenso Tras sellar un regreso histórico a la élite del fútbol español, la expedición del CD Tenerife fue recibida con honores en la sede del Cabildo Insular. En un ambiente de euforia, los jugadores, el cuerpo técnico y la cúpula directiva ofrecieron el ascenso a las autoridades y a la afición tinerfeña congregada en los alrededores.

Ray Castellano pone a bailar a la hinchada blanquiazul

Daniel Álvarez y Fátima Febles, en el set habilitado por Televisión Canaria para narrar las celebraciones

Santa Cruz de se vuelca con el Tenerife en una celebración multitudinaria

Así están viviendo los jugadores del Tenerife la celebración desde la guagua

Miles de aficionados celebran el ascenso en las calles de Santa Cruz de Tenerife La capital tinerfeña se ha convertido en un auténtico hervidero de alegría blanquiazul tras confirmarse el ansiado ascenso. Miles de aficionados se han echado a las calles para celebrar un éxito deportivo que ya forma parte de la historia de la ciudad.

Aarón Suárez se sube a la guagua del CD Tenerife durante las celebraciones por el ascenso

La guagua del CD Tenerife recorre ya las calles de la capital chicharrera

Así está el ambiente a esta hora en Santa Cruz de Tenerife

Felipe Miñambres ante las cámaras de Televisión Canaria

Comienza la rueda de prensa de Álvaro Cervera

Objetivo cumplido: el CD Tenerife ya es de plata Tras una temporada cargada de emociones, el CD Tenerife ha sellado su regreso a la categoría de plata del fútbol español, cumpliendo así con el gran objetivo marcado desde el inicio de la campaña. El conjunto blanquiazul demostró una solidez inquebrantable en el tramo decisivo, haciendo valer el peso de su historia y el calor de una afición que nunca dejó de creer.

Álvaro Cervera, a pie de campo, ante las cámaras de Televisión Canaria

El portero del CD Tenerife, Dani Martín, muy bien acompañado durante la entrevista de Aarón Suárez

El máximo accionista del CD Tenerife, Rayco García, feliz por el ascenso del equipo

Álvaro Cervera, manteado por la plantilla blanquiazul

El autor del segundo gol blanquiazul, Maikel Mesa, atiende a los micrófonos de Televisión Canaria

Entrevista a Eric Gallego tras el partido

Fátima Febles entrevista a Anthony Landázuri

Enric Gallego confirma ante los micrófonos de Televisión Canaria que seguirá un año más en el CD Tenerife El delantero y capitán del CD Tenerife, Enric Gallego, ha despejado cualquier duda sobre su futuro inmediato al confirmar su continuidad en el club blanquiazul por una temporada más. En declaraciones concedidas a Televisión Canaria, el veterano ariete expresó su satisfacción por seguir vinculado a la entidad tinerfeña, subrayando su compromiso con el proyecto y su deseo de seguir aportando goles y experiencia en el Heliodoro Rodríguez López.

Así luce el Helidoro tras el ascenso a Segunda División El Estadio Heliodoro Rodríguez López se ha transformado en un auténtico hervidero de júbilo y color tras certificarse el ansiado regreso al fútbol profesional. Es la imagen de un recinto que recupera su grandeza, desbordante de emoción y con la mirada ya puesta en los nuevos retos que aguardan en la categoría de plata.

Termina el partido: el CD Tenerife se impone al Barakaldo por 2-0

Así fue el segundo gol del CD Tenerife ante el Barakaldo

¡El Heliodoro ya es una fiesta!

Maikel Mesa marca el segundo para el CD Tenerife (2-0)

Así fue el primer gol del CD Tenerife frente al Barakaldo CF

El CD Tenerife se adelanta ante el Barakaldo CF (1-0)

Comienza la segunda parte entre el CD Tenerife y el Barakaldo CF Sigue el partido en directo a través de nuestra señal TDT, del canal de YouTube de RTVC, en la plataforma Canarias Play y en rtvc.es

Acaba la primera parte con empate sin goles entre el CD Tenerife y el Barakaldo CF

Arranca el CD Tenerife – Barakaldo CF Síguelo en directo a través de nuestra señal TDT, del canal de YouTube de RTVC, en la plataforma Canarias Play y en rtvc.es

Así viven los jugadores del CD Tenerife los momentos previos al partido

El Barakaldo hace el pasillo al CD Tenerife minutos antes de comenzar el encuentro entre ambos equipos Los jugadores del Barakaldo CF forman un protocolario pasillo de honor al CD Tenerife instantes antes del pitido inicial, reconociendo el mérito del conjunto insular y subrayando el buen ambiente reina en los prolegómenos de este enfrentamiento.

Empiezan a llagar las felicitaciones por el ascenso del CD Tenerife

Euforia entre los aficionados del CD Tenerife tras confirmarse el ascenso La ciudad se ha convertido en un estallido de color blanco y azul tras el pitido final que certifica el regreso del CD Tenerife a la división de plata del fútbol español.

El Osasuna Promesas gana al Celta B y facilita el ascenso al equipo CD Tenerife, que ya es de Segunda El Osasuna Promesas se convirtió en el aliado inesperado del CD Tenerife tras imponerse al Celta Fortuna, un resultado que certifica matemáticamente el ascenso del conjunto canario a la Segunda División. Con este tropiezo del filial vigués, los chicharreros aseguran su retorno a la categoría de plata sin necesidad de esperar a la conclusión de su propia jornada, desatando la euforia en la isla. El bloque navarro cumplió con profesionalidad en un duelo intenso, cerrando de paso cualquier opción de remontada para sus rivales y permitiendo que el Tenerife celebre, por fin, el ansiado objetivo de la temporada. @Osasuna_Tajonar

Todas las fotos y vídeos del día decisivo del CD Tenerife en nuestra galería de imágenes Galería de imágenes CD Tenerife vs Barakaldo CF

Esta es la alineación del CD Tenerife para esta viernes de posible ascenso

Miles de aficionados se dan cita a las puertas del estadio para apoyar al CD Tenerife en este día decisivo Una marea blanquiazul ha tomado las calles adyacentes desde tempranas horas. No importa el calor ni la espera; la afición del CD Tenerife ha respondido a la llamada de la historia.

Carmelo Martínez entrevista en el Heliodoro al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez

Así está el ambiente a esta hora de la tarde en las inmediaciones del Heliodoro El rugido de la afición y el color blanquiazul ya inundan las calles aledañas al Estadio Heliodoro Rodríguez López. A falta de poco para que ruede el balón, el aroma a fútbol se mezcla con los cánticos de una marea de seguidores que calientan motores para la gran cita.

Aitor Sanz atiende a Televisión Canaria en un día clave para el conjunto blanquiazul

Fátima Febles entrevista a Felipe Miñambres en los prolegómenos del encuentro

Aarón Suárez ya está dentro del Heliodoro antes del partido del CD Tenerife

Así luce este mediodía el Heliodoro Imagen RtVC / Diana Giambona Imagen RtVC / Diana Giambona Imagen RtVC / Diana Giambona

CD Tenerife vs Barakaldo CF | El equpio blanquiazul recibe al equipo vasco 43 años después Las siete veces que coincidieron ambos equipos en Liga tuvieron lugar entre 1972 y 1983.

CD Tenerife vs Barakaldo CF | Cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife Como es habitual con la celebración de los partidos en el entorno del Heliodoro Rodríguez López se realizarán cortes de tráfico. Sin embargo, este partido en el que habrá una afluencia mucho mayor, los cortes se adelantarán y se prolongarán por más tiempo en el entorno de la Avenida San Sebastián. Además por la noche, si hay ascenso, se hará un corte a la altura del edificio de Hacienda en Bravo Murillo, para que los aficionados tengan disponible toda esa zona hasta el Cabildo para participar en las celebraciones.

CD Tenerife vs Barakaldo CF | Recibimiento a los jugadores en la puerta 17 A partir de las 15:45 se han convocado a los aficionados en torno a la puerta 17. Por ella accederán al estadio los jugadores de la plantilla blanquiazul. Se les quiere dar un recibimiento por todo lo alto para transmitir el apoyo de la afición a los jugadores.

Los primeros aficionados ya están llegando a la zona del estadio Desde las 16:20 horas podrán disfrutar de la previa del partido del CD Tenerife en Radio Televisión Canaria. Los primeros aficionados ya están llegando al estadio desde esta hora

CD Tenerife vs Barakaldo CF | Desde las 13:00 horas una Fan Zone El CD Tenerife ha organizado múltiples actividades para toda la familia. Desde las 13:00 horas, comenzará esta Fan Zone en los aledaños del Estadio, en la zona de popular. Actuaciones musicales, y actividades de realidad virtual, son algunas de las actividades previstas para esta jornada festiva.

CD Tenerife vs Barakaldo CF | Se prepara un gran tifo para el partido La Federación de Peñas del CD Tenerife ha preparado un gran tifo para este partido tan especial. Desde las 12:30 del mediodía, se han convocado a las puertas del Heliodoro Rodríguez López para comenzar con todos los preparativos.

CD Tenerife vs Barakaldo CF | Álvaro Cervera: «Tenemos que pensar que debemos ganar para ascender» Álvaro Cervera: «Tenemos que pensar que debemos ganar para ascender»

Agotadas las localidades para el CD Tenerife vs Barakaldo CF Agotadas las localidades liberadas por los abonados para el encuentro CD Tenerife vs Barakaldo CF

CD Tenerife vs Barakaldo CF | Cómo llegan ambos equipos El CD Tenerife se mantiene líder en la tabla clasificatoria. Con 34 partidos jugados esta temporada 25-26 ha ganado veinte encuentros, empatados diez y perdidos 4. Llegan los blanquiazules con tres encuentros consecutivos empatando. El Barakaldo está en la séptima plaza de la tabla con 51 puntos. Sigue luchando por sus opciones de poder disputar un play off a LaLiga Hypermotion.

Cambios de tráfico en varias calles de Santa Cruz en caso de que el Tenerife ascienda Los cambios de tráfico están previstos por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para facilitar el paso de la guagua con los jugadores y técnicos del CD Tenerife y la celebración de la afición Más información: https://rtvc.es/cambios-trafico-calles-santa-cruz-tenerife-ascienda-1-mayo-2026/

CD Tenerife vs Barakaldo CF | ¿Qué tiene que hacer el Tenerife para ascender? ¿Qué tiene que hacer el CD Tenerife para ascender la próxima jornada?

CD Tenerife vs Barakaldo CF | RTVC tiene la solución si no tienes entrada

CD Tenerife vs Barakaldo CF | Horario y dónde ver en directo el partido El CD Tenerife y el Barakaldo se enfrentan este viernes 1 de mayo en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El CD Tenerife ha colgado el cartel de completo y ha agotado las entradas disponibles. Un gran lleno que se espera a partir de las 18:00 de la tarde, hora de inicio del encuentro. Si no ha conseguido entradas, Televisión Canaria retransmitirá en directo el partido que se podrá seguir a través de TDT y también en rtvc.es. Por cuestiones de derechos audiovisuales, la señal de rtvc.es estará geobloqueada. CD Tenerife vs Barakaldo CF

CD Tenerife vs Barakaldo CF | Gran despliegue de RTVC con todos los detalles en el previo, durante el partido y post partido RTVC ​activa un operativo especial ante el posible ascenso del CD Tenerife