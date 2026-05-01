El presidente del CD Tenerife, su vicepresidente Ayose García y el centrocampista Aitor Sanz resaltan el papel de una «afición de Primera» antes de sellar el regreso al fútbol profesional

El Club Deportivo Tenerife ha puesto la guinda al pastel tras una temporada brillante, logrando el ascenso directo para volver al fútbol profesional. Antes de conocer el resultado de que el Osasuna Promesas ganaba al Celta B y facilita el ascenso inmediato al equipo tinerfeño. Previo a conocer este resultado pasaron por el set de Televisión Canaria los directivos de blaquiazul.

Su presidente Felipe Miñambres, que regresó a la isla en abril de 2025, confesó que pasó «nervios al llegar al estadio y ver el ambiente espectacular de la fan zone». «Es un orgullo haber vuelto al Tenerife y mucho más como presidente; es un momento bonito e inolvidable», afirmó Miñambres.

Miñambres destacó el espectacular recibimiento a los futbolistas en una tarde de fiesta con gran afluencia de público, señalando que se dan todas las condiciones para que la gente disfrute y los jugadores ganen el partido. «Espera un partido difícil ante el Barakaldo, un rival que calificó como complicado» y no había hablado con los jugadores durante el día porque en este tipo de encuentros no es necesario insistir en la motivación para no sobreexcitar a los futbolistas, quienes «son plenamente conscientes de lo que hay en juego».

«Para mí ha sido más fácil venir ahora -aseguró el presidente del Tenerife- que está todo programado porque si conseguimos el ascenso, claro está, será más difícil, pero bueno, lo intentaremos».

Miñambres, director del CD Tenerife: «Es un orgullo volver al Tenerife y mucho más como presidente»

Plena confianza

Ayose García, vicepresidente de la entidad deportiva, decía también en la previa del partido que el encuentro de este viernes que el equipo tenía «plena confianza en el trabajo hecho; hoy toca poner la guinda al pastel».

Apuntaba en el campo del Heliodoro que la expectación era «máxima». «Desde el pasado domingo no quedan entradas disponibles. Si algo tiene este club es una afición de Primera División», afirmaba García, recordando que los 15.000 abonados y el apoyo constante en los desplazamientos han sido el motor del equipo durante todo el año tras los momentos difíciles de la pasada campaña. «Se lo merecen, se merecen todo lo que está pasando bueno, se han merecido estar disfrutando con el equipo durante todo el año», añadió.

Para Ayose García, la tarde de este viernes tiene un componente emocional añadido ya que el ahora directivo fue protagonista en el césped durante el último ascenso a Primera en 2009. «Diecisiete años después puedo conseguirlo desde otra parcela, pero estoy igual de ilusionado y motivado», confesó.

«Orgulloso» de los aficionados

Por su parte Aitor Sanz, centro campista del CD Tenerife que no pude jugar al estar sancionado, confesó sentir «orgullo de la gente, los aficionados que están animando y con ganas de vivir una alegría». «Creo que se lo merecen y la verdad es que estoy emocionado y, a la vez, un poquito inquieto por el partido», confesó.

Según señaló Sanz, esta semana fue diferente porque el equipo tiene el objetivo cerca y se generó esas ganas de celebrar, pero debemos intentar poner los pies en el suelo y centrarnos en lo nuestro, que es jugar». «Lo importante es ganar dependiendo de uno mismo, pero «si el rival nos ha echado una mano, y no necesitamos ganar o empatar para conseguir el ascenso, pues muchísimo mejor, pero de momento nosotros a lo nuestro», espetó.